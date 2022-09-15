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15 сентября 2022 в 6:03 Поделиться:









Газета Äripäev с нового года окончательно переходит в цифровой формат

Еженедельная бумажная газета Äripäev со следующего года прекратит свое существование – издание окончательно переходит в цифровой формат.

На вебсайте Äripäev в настоящее время зарегистрированы почти 20 000 подписчиков. Фото: Лийз Трейманн

При этом на бумаге будет выходить ежемесячный журнал издательского дома Äripäev, где планируется публиковать популярные в Эстонии рейтинги, такие, к примеру, как ТОП богатых, ТОП самых высоких зарплат и ТОП фирм-газелей, а также статьи и аналитику об их участниках.

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Почти 20 000 подписчиков в настоящее время зарегистрированы на вебсайте Äripäev – эти люди регулярно читают, смотрят и слушают на своих смарт-устройствах и компьютерах онлайн-контент не только самого Äripäev, но и многочисленных тематических сайтов.

Все больше подписчиков издания пользуются услугой Minu Äripäev, отслеживая материалы о конкретном человеке, компании или по интересующей тематике.

Многие радиоподкасты, а также общая информация обо всех эстонских предприятиях в информационном банке Äripäeva Infopank, доступны только подписчикам Äripäev.

Осенью нынешнего года на сайте издания aripaev.ee будет запущена обновленная среда для ТОПов и тематических страниц – они станут гораздо более удобными как для читателей, так и для рекламных клиентов.

Кроме того, с нового года на сайте Äripäev появится раздел малого бизнеса, а также добавится возможность слушать статьи.

Бумажная версия «Деловых ведомостей» продолжит выходить два раза в месяц, как и раньше.