Газета Äripäev с нового года окончательно переходит в цифровой формат
Еженедельная бумажная газета Äripäev со следующего года прекратит свое существование – издание окончательно переходит в цифровой формат.
На вебсайте Äripäev в настоящее время зарегистрированы почти 20 000 подписчиков.Фото: Лийз Трейманн
Львиная доля читателей газеты Äripäev сегодня предпочитает цифровую версию издания
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При этом на бумаге будет выходить ежемесячный журнал издательского дома Äripäev, где планируется публиковать популярные в Эстонии рейтинги, такие, к примеру, как ТОП богатых, ТОП самых высоких зарплат и ТОП фирм-газелей, а также статьи и аналитику об их участниках.
Почти 20 000 подписчиков в настоящее время зарегистрированы на вебсайте Äripäev – эти люди регулярно читают, смотрят и слушают на своих смарт-устройствах и компьютерах онлайн-контент не только самого Äripäev, но и многочисленных тематических сайтов.
Все больше подписчиков издания пользуются услугой Minu Äripäev, отслеживая материалы о конкретном человеке, компании или по интересующей тематике.
Многие радиоподкасты, а также общая информация обо всех эстонских предприятиях в информационном банке Äripäeva Infopank, доступны только подписчикам Äripäev.
Осенью нынешнего года на сайте издания aripaev.ee будет запущена обновленная среда для ТОПов и тематических страниц – они станут гораздо более удобными как для читателей, так и для рекламных клиентов.
Кроме того, с нового года на сайте Äripäev появится раздел малого бизнеса, а также добавится возможность слушать статьи.
Бумажная версия «Деловых ведомостей» продолжит выходить два раза в месяц, как и раньше.
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