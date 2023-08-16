Дефицит бюджета оказался скромнее ожидаемого

Слишком смелый Кренгольм или слишком осторожная Нарва? Культурный квартал замер в нерешительности

На превращение заброшенной Старопрядильной фабрики Кренгольма в современное арт-пространство есть 30 млн евро, но нарвское горсобрание засомневалось, будет ли такой смелый проект окупаться, и запросило более подробные расчеты.

На превращение заброшенной Старопрядильной фабрики Кренгольма в современное арт-пространство есть 30 млн евро, но нарвское горсобрание засомневалось, будет ли такой смелый проект окупаться, и запросило более подробные расчеты.