Новости

28 августа 2023 в 9:47









Вниманию импортеров: правила отчетности по ограничению выбросов углекислого газа

Несмотря на то, что импортерам предлагается собирать данные за четвертый квартал с 1 октября 2023 года, первый отчет должен быть представлен до 31 января 2024 года. Фото: Al Orlov, Shutterstock

17 августа Европейская комиссия (ЕК) приняла правила (положение), регулирующие обязательства компаний по отчетности при реализации меры по ограничению выбросов углерода (МпОВУ). Изначально речь идет о временном регулировании и так называемом переходном этапе, который начнется 1 октября этого года и продлится до конца 2025 года, пишет специалисты Эстонской торгово-промышленной палаты.

Для пояснения - механизм углеродной пограничной меры в ЕС, то есть дополнительный налог на импорт определенных продуктов (железа и стали, алюминия, цемента, удобрений, электроэнергии и водорода) предназначен для борьбы с переносом выбросов парниковых газов в ЕС. Вторичные выбросы парниковых газов происходят, когда базирующиеся в ЕС компании перемещают производство с интенсивным выбросом CO2 за границу, чтобы получить выгоду от более мягких стандартов, или когда продукция ЕС заменяется импортом с более интенсивным выбросом CO2, что, в свою очередь, подрывает действия ЕС по борьбе с изменением климата.

Постановление описывает обязательства по отчетности в переходный период импортеров товаров МпОВУ в ЕС и переходную методологию расчета сопутствующих выбросов, высвобождаемых в процессе производства товаров (МпОВУ).

Первоначально, то есть в течение переходного периода, предприниматели должны сообщать только о своих выбросах, связанных с импортом, к которому применяется этот механизм, без внесения финансовых корректировок. По мнению ЕК, это даст компаниям достаточно времени для предсказуемой подготовки, а также позволит определить окончательную методологию к 2026 году.

Чтобы помочь как импортерам, так и производителям из третьих стран, ЕС опубликовала руководство для импортеров из ЕС и предприятий, не входящих в ЕС, по практическому осуществлению новых правил. ЕК также разрабатывает специализированные ИТ-инструменты, которые помогут импортерам производить необходимые расчеты и сообщать о них, а также учебные материалы, вебинары и руководства для поддержки предпринимателей в запуске механизма перехода.

Несмотря на то, что импортерам предлагается собирать данные за четвертый квартал с 1 октября 2023 года, первый отчет должен быть представлен до 31 января 2024 года.

ЕК также объявила, что она организует шесть вебинаров, охватывающих основные характеристики CBAM (Union Carbon Border Adjustment Mechanism, механизм пограничной углеродной корректировки) и специфику каждого сектора (черное железо и сталь, алюминий, цемент, удобрения, электроэнергия и водород).

Заинтересованным сторонам предлагается зарегистрироваться и принять участие в вебинарах. Кроме того, будет возможность задавать вопросы, на которые будут даны ответы в прямом эфире. Все вебинары записываются и загружаются на Портал обучения таможне и налогообложению ЕС. Ссылки на регистрацию будут доступны на той же странице.

Тема, дата и регистрация:

Цемент

15.09.2023, 10:00-11:30 (CET). Вы можете зарегистрироваться здесь

Алюминий

21.09.2023, начало регистрации - 4 сентября.

Удобрения

26.09.2023, начало регистрации - 7 сентября.

Электричество

28.09.2023, начало регистрации - 11 сентября.

Водород

3.10.2023, начало регистрации - 14 сентября.

Металлургия

5.10.2023, начало регистрации - 18 сентября.