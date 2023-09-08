Новости

dv.ee

8 сентября 2023 в 13:34









BILD: ООН предлагает снять с РФ часть санкций ради возврата к «зерновой сделке»

Грузовое судно проходит Босфор. Фото иллюстративное. Фото: DILARA SENKAYA, Reuters/Scanpix

Немецкое издание BILD опубликовало содержание письма генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, отправленного в Москву. В нем лидер организации предлагает снять с России часть санкций, связанных с сельскохозяйственным сектором, для возобновления «зерновой сделки» в Черном море.

В распоряжении редакции оказалось письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, которое он отправил 28 августа министру иностранных дел России Сергею Лаврову. В нем он предлагает Москве заключить соглашение между ООН и РФ о возобновлении «зерновой сделки» – то есть восстановлению безопасного транзита украинского продовольствия через коридоры безопасности в Черном море, пишет BILD

В обмен на это Гутерриш предлагает снять с РФ часть санкций. В частности, ЕС снимет санкции с «Россельхозбанка», финансовое учреждение вновь подключат к системе межбанковских переводов SWIFT. Кроме того, Гутерриш предлагает застраховать российские грузовые корабли от украинских атак при передвижении в Черном и Азовском море. «Финансируемая ООН страховая компания для российского экспорта продовольствия и удобрений может начать работу с Lloyd’s в течение 4-6 недель», – говорится в письме.

В третьем пункте генсек ООН обещает российским властям содействие с частичным возвращением активов российских компаний по производству удобрений, замороженных в результате европейских санкций. Наконец, российским кораблям, которые перевозят продукты питания и удобрения, хотят вновь разрешить швартоваться в портах стран ЕС. Если верить тексту письма, соответствующие переговоры ООН уже провела с представителями Испании, Германии, Нидерландов и Бельгии.

Редакция BILD обратилась в офис генсека ООН Антониу Гутерриша для подтверждения подлинности письма, однако ответа не получила.