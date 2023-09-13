    Венгрия продлит запрет на импорт зерна из Украины

    Уборка урожая в Киевской области Украины.Фото: Efrem Lukatsky, AP Photo

    Венгрия договорилась с Румынией, Словакией и Болгарией о введении запретов на импорт украинского зерна, чтобы защитить свои рынки, если ЕС не продлит запрет, срок действия которого истекает 15 сентября, заявил министр сельского хозяйства Венгрии.

    О новых заявлениях венгерского руководства сообщает Reuters. При этом премьер-министр Болгарии Николай Денков ранее перед началом заседания правительства заявил болгарскому государственному информационному агентству, что отмена запрета на импорт из Украины была бы желательной, поскольку это снизит цены на основные продукты питания.
    «Давайте внесем ясность – возобновление импорта из Украины снизит цены на основные продукты питания, снизит инфляцию, что поможет малообеспеченным людям, а также увеличит доходы бюджета от импорта и экспорта», – сказал Денков.
    12 сентября парламентский комитет принял проект решения Болгарии о снятии запрета на импорт некоторых товаров из Украины после 15 сентября. Окончательное решение должно быть принято на пленарном заседании парламента.
    Украина стала полностью зависеть в экспорте зерна от альтернативных маршрутов Европейского Союза, так называемых «Линий Солидарности», после того, как в июле Россия отказалась от соглашения, которое позволяло безопасно доставлять украинское зерно через черноморские порты.
    В результате фермеры в соседних государствах – Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии – столкнулись с возросшей конкуренцией и избытке предложения на своих собственных рынках.

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