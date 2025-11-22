Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,32%293,02
  • OMX Riga−0,12%924,2
  • OMX Tallinn−0,12%1 906,08
  • OMX Vilnius0,31%1 278,57
  • S&P 5000,98%6 602,99
  • DOW 301,08%46 245,41
  • Nasdaq 0,88%22 273,08
  • FTSE 1000,13%9 539,71
  • Nikkei 225−2,4%48 625,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,97
  • OMX Baltic0,32%293,02
  • OMX Riga−0,12%924,2
  • OMX Tallinn−0,12%1 906,08
  • OMX Vilnius0,31%1 278,57
  • S&P 5000,98%6 602,99
  • DOW 301,08%46 245,41
  • Nasdaq 0,88%22 273,08
  • FTSE 1000,13%9 539,71
  • Nikkei 225−2,4%48 625,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,97
  • 22.11.25, 13:14

Расследование BBC: преступные группировки скупают транспортные компании Европы ради краж грузов

Расследование BBC показало, как преступные группировки скупают находящиеся в затруднительном положении транспортные компании в Великобритании и континентальной Европе, чтобы использовать их в качестве прикрытия для краж грузов. Только в Великобритании ущерб от таких преступлений за год вырос с 68 до 111 млн фунтов стерлингов.
BBC раскрыла преступную схему, которая распространяется как в Великобритании, так и в континентальной Европе.
  • BBC раскрыла преступную схему, которая распространяется как в Великобритании, так и в континентальной Европе.
  • Foto: BBC Youtube
Как пишет портал logistikauudised.ee, в ходе расследования выяснилось, что несколько транспортных компаний были зарегистрированы на имя человека, который умер за несколько месяцев до этого. Одну из таких компаний наняла в качестве субподрядчика логистическая фирма из Центральной Англии. Ее руководитель обнаружил, что строительные материалы на сумму 75 тыс. фунтов пропали после того, как были переданы, как казалось, надежному перевозчику. Позже выяснилось, что грузовик, забравший товар, использовал поддельные номерные знаки.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

ТОП
  • 09.04.25, 14:03
Самые щедрые автоперевозчики: 4000 евро в месяц – новый рекорд сектора
Традиционно самые щедрые зарплаты в секторе автоперевозок платят «транспортные отделы» розничных продавцов топлива, то есть Circle K Transport Eesti и Alexela Motors – там средняя зарплата уже долгое время превышает 3000 евро в месяц. Однако прошлый год выдался исключением – появилась компания, в которой в 2024 году средняя брутто-зарплата в секторе впервые превысила 4000 евро в месяц.
Новости
  • 25.09.25, 12:32
Низкая зарплата и тяжелая работа: водители массово уходят на пенсию, проблема усугубляется
По словам генерального директора Союза автопредприятий Эстонии Керстена Каттая, нехватка как водителей автобусов, так и профессиональных водителей грузовиков является масштабной проблемой.
Новости
  • 28.04.25, 14:04
Решения Трампа ввели перевозчиков в ступор: морская торговля пострадала серьезнее всего
90-дневная пауза в введении пошлин не вернула торговлю к росту: контейнеры стоят по всему миру.
Новости
  • 08.08.22, 17:04
«300 водителей и ни одного грузовика»: полочные компании препятствуют бизнесу литовских автоперевозчиков
Зарегистрированные в Литве полочные компании все чаще нанимают водителей-дальнобойщиков из третьих стран. Они получают вид на жительство и разрешение на работу в Литве, а затем уезжают работать на немецкие и бельгийские компании. Перевозчики подчёркивают, что из-за данных схем литовские предприниматели могут остаться без работников, пишут Logistikauused.
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.

Самые читаемые

1
Новости
  • 14.11.25, 14:28
Минсоцдел намерено поднять пенсионный возраст с 2028 года
2
Новости
  • 19.11.25, 18:48
Предприниматели радуются: Эстония, закрыв консульства в США, откроет пять новых посольств в других странах
3
Новости
  • 20.11.25, 19:25
Владелец люксового отеля сокращает более ста человек
4
Интервью
  • 20.11.25, 16:42
Фирма, сводящая эстонский и украинский бизнес вместе: «Мы всегда предупреждаем о системе откатов»
5
Эпицентр
  • 21.11.25, 06:00
Делу время, Таллинну час! Каким бизнесом занимались мэры эстонской столицы в прошлом?
6
Эпицентр
  • 21.11.25, 09:07
Безработные топ-менеджеры: «Давление огромное – почему ты еще не работаешь?»
Трое бывших топ-менеджеров рассказывают о жизненных уроках

Последние новости

Новости
  • 22.11.25, 16:27
Украина и США проведут переговоры в Швейцарии
Новости
  • 22.11.25, 14:25
Эстонский производитель деревянных окон и дверей: «Самый большой потенциал – в Северной Америке»
Новости
  • 22.11.25, 13:14
Расследование BBC: преступные группировки скупают транспортные компании Европы ради краж грузов
Новости
  • 22.11.25, 12:23
В поисках уникальных вещей: Studio Allty превращает секонд‑хенд в дизайнерский опыт
Биржа
  • 22.11.25, 10:47
Первая фармацевтическая компания вошла в клуб триллионеров
Биржа
  • 22.11.25, 10:24
Вкус биржи: Билли Айлиш поссорилась с угнетателем Илоном Маском
Новости
  • 21.11.25, 17:57
Промышленник о финансовых проблемах E-Piim: «Типичная ситуация перед банкротством»
Новости
  • 21.11.25, 17:37
ERIAL признан банкротом: КСО задолжало вкладчикам почти 15 млн евро

Сейчас в фокусе

На открытии роскошного отеля. Слева – один из руководителей Bombay Group Даяна Тийтсаар, в центре – руководитель гостиничного направления Bombay Group Антон Ёлкин.
Новости
  • 20.11.25, 19:25
Владелец люксового отеля сокращает более ста человек
На протяжении десятилетий Таллинном управляли профессиональные строители. Сначала кресло мэра занял хозяин архитектурно-строительного бюро Вольдемар Лендер, позднее – бывший сотрудник бюро Лендера Антон Уэссон. Оба мэра еще в качестве архитекторов выстроили в столице сотни домов для рабочих и мелких служащих, так называемых «домов лендеровского типа».
Эпицентр
  • 21.11.25, 06:00
Делу время, Таллинну час! Каким бизнесом занимались мэры эстонской столицы в прошлом?
Бывшая руководительница Wolt в странах Балтии Лийз Ристаль объясняет, почему сейчас довольнее всего те руководители, которые предпочитают сохранять статус-кво. На фото она вместе со своей собакой Наей.
Эпицентр
  • 21.11.25, 09:07
Безработные топ-менеджеры: «Давление огромное – почему ты еще не работаешь?»
Трое бывших топ-менеджеров рассказывают о жизненных уроках
Андрес Метсоя и Урмас Рейнсалу
Новости
  • 21.11.25, 12:38
«Отечеству» будет предъявлено уголовное подозрение
Иллюстративное, архивное фото.
Новости
  • 21.11.25, 10:21
Северный порт Палдиски сменил владельца
Использование фотографий, видео и других материалов, собранных следственными органами в социальных сетях, законом не запрещено.
Подсказка
  • 20.11.25, 06:00
Публикуете в соцсетях фото в роскошных отелях? Готовьтесь к вопросам следователей
Руины завода Nitrofert в Кохтла-Ярве, где VKG планировал построить завод по переработке пластика, но отложил этот проект.
Новости
  • 21.11.25, 07:00
В Фонде справедливого перехода освободились 44 миллиона
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025