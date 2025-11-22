Расследование BBC: преступные группировки скупают транспортные компании Европы ради краж грузов

Традиционно самые щедрые зарплаты в секторе автоперевозок платят «транспортные отделы» розничных продавцов топлива, то есть Circle K Transport Eesti и Alexela Motors – там средняя зарплата уже долгое время превышает 3000 евро в месяц. Однако прошлый год выдался исключением – появилась компания, в которой в 2024 году средняя брутто-зарплата в секторе впервые превысила 4000 евро в месяц.