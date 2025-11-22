Расследование BBC: преступные группировки скупают транспортные компании Европы ради краж грузов

Как пишет портал logistikauudised.ee
, в ходе расследования выяснилось, что несколько транспортных компаний были зарегистрированы на имя человека, который умер за несколько месяцев до этого. Одну из таких компаний наняла в качестве субподрядчика логистическая фирма из Центральной Англии. Ее руководитель обнаружил, что строительные материалы на сумму 75 тыс. фунтов пропали после того, как были переданы, как казалось, надежному перевозчику. Позже выяснилось, что грузовик, забравший товар, использовал поддельные номерные знаки.