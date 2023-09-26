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26 сентября 2023 в 12:27









Полиция задержала двух работников Ируской ТЭЦ по подозрению в коррупции

Ируская ТЭЦ. Фото: Andras Kralla

Центральная криминальная полиция подозревает руководителей среднего звена Enefit Green в нарушении требований госзакупок. Двое подозреваемых – технические руководители Enefit Green, третий – предприниматель.

Сегодня Бюро по экономическим преступлениям Департамента полиции и погранохраны задержало двух работников со стажем Ируской ТЭЦ. Трудовые отношения с указанными работниками прекращены, сообщила Enefit Green в своем пресс-релизе.

По словам старшего комиссара Бюро по экономическим преступлениям Центральной криминальной полиции Макса-Сандера Миккеля, уголовное дело возбуждено на основании сообщения о преступлении от Enefit Green. «Мы подозреваем в совершении преступления руководителей среднего звена компании, в чьи должностные задачи входило в том числе проведение государственных закупок».

По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Янно Рейнкорта, двое подозреваемых являются техническими руководителями Enefit Green, которые участвовали в работе комиссий по закупкам. «Согласно собранным на данный момент доказательствам, они раскрыли информацию третьей стороне до и во время закупок, что могло дать им незаконное преимущество перед другими сторонами. Таким образом, есть основания подозревать обоих задержанных сегодня сотрудников Enefit Green в нарушении требований госзакупок с целью предоставления преимущества», – пояснил Рейнкорт.

Третьего задержанного есть основания подозревать в антиконкурентной деятельности. «По предварительным данным, подозреваемый представитель компании договорился с представителем другой фирмы о ценах тендерного предложения. При этом подозреваемый гарантировал себе как победу в тендере, так и приемлемую для него цену, в результате чего цена тендера не сформировалась в условиях добросовестной конкуренции, и закупщик мог понести финансовые потери. Подозрение предъявлено как представителю, так и управляемой им фирме», – сказал Рейнкорт. Окружной прокурор подчеркнул, что это предварительные подозрения, которые могут измениться в ходе следствия.

В случае обвинительного приговора за нарушение требований госзакупок виновным грозит денежный штраф или лишение свободы на срок до одного года. Сговор, наносящий ущерб конкуренции, наказывается денежным штрафом или тюремным заключением на срок от одного до трех лет.

Enefit Green сообщает, что процедура началась с внутреннего расследования, инициированного внутренним аудитом Enefit Green, и когда появились достаточные доказательства, дело было передано в Бюро по экономическим преступлениям Департамента полиции и погранохраны.

Член правления Enefit Green и руководитель производства Иннар Каазик заявил, что компания не потерпит противоречащего ценностям и противоправного поведения. «Мы выстроили функционирующую систему внутреннего контроля и проводим периодические тренинги среди сотрудников по темам этики и риска мошенничества. Мы реагируем на все советы и принимаем превентивные меры по выявлению нарушений. Соблюдение законодательства и внутренних правил нашей компании – обязанность каждого нашего сотрудника. Честность и прозрачность являются одними из наших приоритетов в работе Enefit Green», – подчеркнул Каазик.

Как сообщается в пресс-релизе, в организацию работы Ируской электростанции, работающей на отходах, внесены необходимые изменения, и бесперебойная повседневная работа продолжается.

В интересах расследования компания не раскрывает подробности. Полиция продолжит расследование этого дела.