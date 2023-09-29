    Финансовая инспекция проверит банковские буфера

    Руководителям банков удалось договориться с правительством, но это предполагает некоторые процедуры.Фото: Liis Treimann

    Финансовая инспекция и Европейский центробанк проверят размер и качество буферов крупнейших банков Эстонии, чтобы определить, нужно ли им разрешение надзорных органов для более крупных выплат дивидендов, согласованных с правительством.

    На вопрос ERR, должны ли банки сократить собственный капитал и какую роль в этом процессе будет играть Финансовая инспекция, ее глава Килвар Кесслер ответил, что в силу закона он не может пока комментировать конкретные обстоятельства.
    Кесслер отметил, что эстонские банки контролируются не только Финансовой инспекцией, но и ЕЦБ, и в конкретном случае сначала необходимо выяснить совместно с банками детали, оценить размер и качество буферов, и тогда смотреть, нужно ли вообще принимать решение относительно сокращения этих буферов или в этом нет необходимости.
    Требования к капиталу всех кредитных учреждений в Европейском Союзе регулируются положением, которое устанавливает, какой размер капитала должен иметь банк и каким должно быть его качество, чтобы защитить интересы и права вкладчиков и поддерживать банковскую платежеспособность.
    «При определенных условиях эти буфера также включают прибыль, накопленную прибыль или текущую заработанную прибыль», — сказал Кесслер. В случае, если эти буфера хотят в экстренном порядке сократить, от решения финансового надзора зависит, разрешать ли это банкам и на каких условиях.
    Иными словами, это означает, что банки должны сказать, насколько они хотят сократить собственный капитал и каковы их буфера, а Финансовая инспекция и Европейский центральный банк затем должны проанализировать это. Также будет учитываться общая экономическая ситуация, рост или уменьшение кредитного портфеля, его качество и многое другое.
    Может случиться и так, что необходимости в надзорных решениях не возникнет и достаточно будет решения акционеров о распределении дивидендов или прибыли.
    По словам Кесслера, пока рано говорить о конкретных процедурах, поскольку обстоятельства еще выясняются и буфера будут пересматриваться отдельно для каждого банка. Такая процедура не является публичной.
    Процедуры также зависят от размера банка. Решение по Swedbank, SEB, LHV и Luminor принимает объединенный наблюдательный совет еврозоны, в который входит и Кесслер. В случае более мелких банков, таких как Coop, решение принимается Финансовой инспекцией Эстонии самостоятельно.

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