    Каждый житель Эстонии ежегодно выбрасывает в мусор в среднем 25 кг еды

    В Эстонии ежегодно в мусор выбрасывается в среднем 25 кг продуктов питания на человека, сообщает министерство климата.

    Вопреки распространенному мнению, основная часть пищевых отходов поступает на утилизацию отнюдь не из магазинов, школ и ресторанов, а от домохозяйств (иллюстративное фото).Фото: Rory Merry, Reuters/Scanpix
    По данным исследования, проведенного по заказу министерства климата, ежегодно в Эстонии образуется около 167 000 тонн пищевых отходов.

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