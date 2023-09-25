    Подсказка: новые требования для строительных компаний

    С 1 октября строительные компании обязаны регистрировать людей, находящихся на крупном строительном объекте и предоставлять эти данные Налогово-таможенному департаменту. Подробнее о новых требованиях рассказывает Торгово-промышленная палата.

    Новые требования касаются только крупных строительных работ – то есть таких, предполагаемая продолжительность которых превышает 30 рабочих дней.Фото: Лийз Трейманн
    Согласно поправкам к Закону о налогообложении, с октября 2023 года компании должны подавать в Налогово-таможенный департамент (НТД) информацию о строящемся здании, проводимых работах, подрядчиках, а также о лицах, находящихся на строительной площадке. Для этого НТД создаст специальную базу данных.
    Новые требования касаются только крупных строительных работ – то есть таких, предполагаемая продолжительность которых превышает 30 рабочих дней и где одновременно занято не менее 20 человек, либо предполагаемый объем которых превышает 500 человеко-дней работы.
    Новые требования будут распространяться на крупные строительные работы, которые начнутся с 1 октября 2023 года или после этой даты. А также на крупные работы, которые начаты до 1 октября 2023 г. и должны быть завершены 1 октября 2024 г. или позднее.
    У генподрядчиков появятся новые обязанности:
    • Не позднее чем за три рабочих дня до начала работ подать в НТД подробную информацию работах, а также наименование и регистрационный номер заказчика (либо подтвердить данные, указанные в базе НТД).
    • Установить на стройплощадке электронную систему регистрации людей.
    • Один раз в день подавать в НТД суммарное время нахождения каждого человека на стройплощадке за предыдущий день.
    До трех раз в неделю надо будет в неперсонифицированной форме подавать время входа каждого лица на строительную площадку и выхода с нее с точностью до одной секунды.
    Генподрядчик должен сохранять эти данные во время строительных работ и в течение четырех месяцев после их завершения.
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    Новые обязательства для всех строительных подрядчиков

    • С 1 октября каждый подрядчик, включая генерального, обязан предоставить в НТД подробную информацию о выполняемых им крупных строительных работах, а также наименование и идентификационный или регистрационный номер субподрядчика, у которого он приобретает или приобрел услуги, связанные со строительством здания (либо подтвердить данные, указанные в базе НТД), до начала строительных работ.
    • При необходимости указать в базе данных НТД лиц, которым разршен вход на строительную площадку.
    • Обеспечить, чтобы лица, уполномоченные для работы на стройплощадке, регистрировали в электронной системе все случаи входа на стройплощадку и выхода с нее.
    • Обеспечить людям, допускаемым на стройплощадку, средства идентификации для входа. Это может быть специальная смарт-карта, которая будет выдаваться подрядчику Налогово-таможенным департаментом. Однако допускаются и другие решения - например, мобильное приложение.
    Если подрядчик не предоставит необходимую информацию НТД, то на юридическое лицо может быть наложен штраф в размере до 3200 евро, а на физическое лицо - до 1200 евро.
    Источник: Торгово-промышленная палата

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