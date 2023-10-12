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dv.ee

12 октября 2023 в 10:32









Исследование: треть населения Эстонии зарабатывает менее достойного уровня

В этом году работодатели повысили зарплаты в среднем на 10%, в следующем году ожидается рост на уровне 6%. Фото: Shutterstock

Около трети населения Эстонии зарабатывает менее «уровня достойной зарплаты», говорится в исследовании, проведенном Figure Baltic Advisory (ранее – Fontes Palgakonsultatsioonid).

«Достойная зарплата обозначает доход, остающийся после платы за жилье, покупки продуктов питания и других основных расходов, на который можно позволить себе купить билет в театр, абонемент в спортивный зал и другие вещи, которые делают жизнь достойной», – пояснила лидер команды зарплат Figure Baltic Advisory Ирья Раэ на презентации исследования.

По данным Figure Baltic Advisory, в этом году достойная зарплата на члена семьи (если в семье двое взрослых и двое детей) в Таллинне составляет 2269 евро в месяц, в других частях Эстонии – 1923 евро.

Если же человек проживает один, достойная зарплата в Таллинне составляет 1614 евро, а в других частях Эстонии – 1347 евро.

«К сожалению, согласно нашему исследованию, 32% таллиннцев и 29% остальных жителей Эстонии все еще зарабатывают менее этого уровня, хотя средняя зарплата в значительной степени превышает уровень достойной зарплаты», – сказала Раэ.

Средняя зарплата в Эстонии по состоянию на второй квартал 2023 года составляет 1873 евро. Медианная – 1524 евро, следует из данных Департамента статистики.

Согласно данным исследования, также растет разрыв между зарплатами простых рабочих и руководителей, что больше напоминает тенденции, существующие в США, чем Скандинавии.

В этом году работодатели повысили зарплаты в среднем на 10%, в следующем году ожидается рост на уровне 6%.

Самый большой рост зарплат в этом году произошел в финансовом секторе (13%). В сфере информационных технологий зарплаты выросли на 10%, а в фармацевтике – на 9%. В производственных отраслях наибольший рост зарплат (14%) был в машиностроении.

«Произошел также некоторый сдвиг в решении долгосрочной проблемы с дефицитом рабочей силы, с которой сталкивались работодатели на протяжении многих лет: в этом году 57% организаций, участвовавших в исследовании, увеличили численность работников, и в следующем году планируют это сделать 68%. Здесь происходит какая-то коррекция, компании уже не так активно расширяются», – добавил аналитик-консультант Figure Baltic Advisory Ильмар Пыхьяла. В этом году сокращения планируют 34% работодателей, и в следующие 12 месяцев – еще 12%, выяснилось в рамках исследования.

Исследование по зарплатам Figure Baltic Advisory отражает тенденции, связанные с выплатой зарплаты, в Эстонии и других странах Балтии. В этом году исследование охватывает данные о зарплатах и других бонусах 91 621 работника в Эстонии.