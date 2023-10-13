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Ану Йыги

13 октября 2023 в 9:18









Кризис в Финляндии: оборот промышленного и строительного сектора сокращается

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

По данным Статистического управления Финляндии, в августе стоимость новых заказов в финской промышленности была почти на 22 процента ниже, чем в предыдущем году.

Хотя агентство отмечает, что не стоит делать далеко идущие выводы по итогам одного месяца, сокращение заказов в годовом сравнении наблюдается уже с февраля.