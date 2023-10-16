    Дешевое скандинавское электричество может оказаться недоступным для Эстонии

    Мощности собственных электростанций Эстонии не хватает, а соседи в первую очередь будут стремиться удовлетворить свой спрос.Фото: Liis Treimann

    Обильные дожди этим летом в Норвегии, когда в отдельные дни выпадало осадков вдвое больше нормы, означает, что норвежские гидроэлектростанции сейчас работают на полную мощность, что в том числе отражается на ценах электричества, но рост скандинавского потребления может ограничить доступность, пишет Rus.ERR.

    Объем выработки гидроэлектроэнергии в Скандинавии прямо влияет на цены на электричество в Эстонии, хотя ограничительным фактором здесь является пропускная способность кабеля Estlink.
    В то же время страны с более дешевой энергией в первую очередь покрывают собственное потребление, которое за несколько лет может увеличиться в разы. «У Норвегии и Швеции очень амбициозные планы, по которым прогнозируется рост потребления на сотни тераватт-часов. У нас в Эстонии [потребление составляет] 8-9 тераватт-часов», - сказал Марко Вийдинг, входящий в правление компании в сфере возобновляемых источников энергии Vindr Baltic.
    Руководитель отдела энергетики Министерства климата Рейн Вакс признал, что в будущем норвежской гидроэлектроэнергии для Эстонии может не хватить, поскольку из-за возросшего спроса Норвегия сама будет импортировать ее.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Блог Райво Варе: отношение Израиля к Кремлю может измениться
ТОП деревообрабатывающих предприятий: настоящие трудности еще впереди
airBaltic отказалась от планов по выпуску облигаций
Эпицентр
Европрокуратура обвиняет фермеров из Ляэне-Вирумаа в манипуляциях с получением дотаций
Европейская прокуратура обвиняет фермеров и бухгалтера из Ляэне-Вирумаа в махинациях с самофинансированием с целью получения евродотаций: одна и та же сумма переходила от предприятия к предприятию до тех пор, пока это не привлекло внимание Бюро по борьбе с отмыванием денег.
Европейская прокуратура обвиняет фермеров и бухгалтера из Ляэне-Вирумаа в махинациях с самофинансированием с целью получения евродотаций: одна и та же сумма переходила от предприятия к предприятию до тех пор, пока это не привлекло внимание Бюро по борьбе с отмыванием денег.
Все большие материалы
Инвестор
Тартуский технологический стартап привлек полмиллиона евро
Тартуский технологический стартап Gearbox Biosciences привлек более полумиллиона евро. Данный стартап также получил второе по величине инвестиционное предложение на прошлогоднем sTARTUp Day, сообщает
Тартуский технологический стартап Gearbox Biosciences привлек более полумиллиона евро. Данный стартап также получил второе по величине инвестиционное предложение на прошлогоднем sTARTUp Day, сообщает
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: цены опустить, зарплаты поднять. Гениальнейший бизнес-план Илона Маска
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Райк – о маслозаводе Enefit: строители теряют работу. Это самая ужасная новость недели
11 октября стало известно, что государственный суд аннулировал разрешение на строительство маслозавода Enefit Power AS. По словам бывшего мэра Нарвы Катри Райк, наивно полагать, что строители вернуться к работе раньше, чем через год-полтора.
11 октября стало известно, что государственный суд аннулировал разрешение на строительство маслозавода Enefit Power AS. По словам бывшего мэра Нарвы Катри Райк, наивно полагать, что строители вернуться к работе раньше, чем через год-полтора.
Все мнения
Интервью
Тоотс, Яан Тоотс: мэру Нарвы пригодится опыт руководства спецслужбой «Договоры нужно делать в пользу управы, а не в пользу строителей или исполнителей работ»
«Чтобы сегодня из Нарвы не уезжали – а это самое большое горе для мэра города – нужны рабочие места, в первую очередь, рабочие места», – говорит новый мэр Нарвы Яан Тоотс в интервью ДВ.
«Чтобы сегодня из Нарвы не уезжали – а это самое большое горе для мэра города – нужны рабочие места, в первую очередь, рабочие места», – говорит новый мэр Нарвы Яан Тоотс в интервью ДВ.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект