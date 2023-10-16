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dv.ee

16 октября 2023 в 6:39









Дешевое скандинавское электричество может оказаться недоступным для Эстонии

Мощности собственных электростанций Эстонии не хватает, а соседи в первую очередь будут стремиться удовлетворить свой спрос. Фото: Liis Treimann

Обильные дожди этим летом в Норвегии, когда в отдельные дни выпадало осадков вдвое больше нормы, означает, что норвежские гидроэлектростанции сейчас работают на полную мощность, что в том числе отражается на ценах электричества, но рост скандинавского потребления может ограничить доступность, пишет Rus.ERR.

Объем выработки гидроэлектроэнергии в Скандинавии прямо влияет на цены на электричество в Эстонии, хотя ограничительным фактором здесь является пропускная способность кабеля Estlink.

В то же время страны с более дешевой энергией в первую очередь покрывают собственное потребление, которое за несколько лет может увеличиться в разы. «У Норвегии и Швеции очень амбициозные планы, по которым прогнозируется рост потребления на сотни тераватт-часов. У нас в Эстонии [потребление составляет] 8-9 тераватт-часов», - сказал Марко Вийдинг, входящий в правление компании в сфере возобновляемых источников энергии Vindr Baltic.

Руководитель отдела энергетики Министерства климата Рейн Вакс признал, что в будущем норвежской гидроэлектроэнергии для Эстонии может не хватить, поскольку из-за возросшего спроса Норвегия сама будет импортировать ее.