Литовские пограничники обнаружили на границе с Беларусью секретный тоннель

Вечером 30 июня Россия объявила о закрытии железнодорожных погранпереходов на своей западной границе, для Эстонии единственным действующим ж/д маршрутом на восток теперь останется Нарва. Как это повлияет на перевозки и транзит товаров, и не скопятся ли в Ида-Вирумаа пробки из вагонов?