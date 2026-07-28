Литовские пограничники обнаружили на границе с Беларусью секретный тоннель

Во время земляных работ с использованием экскаватора на глубине около полутора метров был обнаружен тоннель примерно в метр диаметром.
Foto: Служба охраны государственной границы Литвы
В Литве, в Варенском районе, недалеко от пограничного пункта Кабеляй, пограничники обнаружили тоннель, который еще не имел выхода на литовскую территорию. После проведения необходимых процессуальных действий подземный ход, предположительно предназначенный для незаконной переправки мигрантов, был засыпан.
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