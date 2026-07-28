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Европа планирует ввести санкции против 1600 компаний, помогающих России

Европейский союз планирует ввести санкции против более чем 1600 компаний, которых обвиняют в содействии России в войне против Украины.
Под удар российских атак попала автозаправочная станция в украинском Запорожье.
  • Под удар российских атак попала автозаправочная станция в украинском Запорожье.
  • Foto: Reuters/Scanpix
По данным источников Bloomberg, совокупная выручка компаний, попавших в список, превышает 20 млрд долларов, а общая численность их сотрудников составляет более 265 000 человек. Новый пакет санкций будет нацелен на конкретные компании, а не на отдельные товары или целые отрасли экономики.
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