    Prisma не будет менять цены в связи с повышением НСО до 1 января

    В отличие от продуктов цены никто замораживать не собирается, но до января Prisma цены не повысит.Фото: Andras Kralla

    Prisma приняла решение полностью избежать преждевременного введения в цены изменения налога с оборота и начнет менять ценники только с 1 января 2024 года.

    «Наша цель в рамках проекта налоговой реформы – внедрить ее максимально удобно для потребителя, поскольку в нынешних экономических условиях многие люди и так уже с трудом справляются с ростом цен, вызванным налогами. Prisma не рассматривает изменение налога с оборота как возможность заработать – ни до, ни после изменения. Мы стремимся к тому, чтобы рост цен для клиентов оказался минимальным», – сообщил региональный руководитель Prisma в Эстонии Теэму Кильпия.
    Кильпия пояснил, что расчет нового налога с оборота и его отображение на ценниках – чрезвычайно трудоемкая работа для магазинов, но Prisma решила не упрощать ее для себя и сосредоточиться на интересах своих клиентов. «Наш ассортимент очень широк, почти 70 000 наименований товаров, что означает 70 000 новых ценников. Разумеется, внутреннюю подготовку мы начнем раньше, но для клиентов мы включим в наши цены новый налог с оборота именно 1 января, и тогда же начнется замена ценников», – сказал Кильпия.
    1 января налог с оборота повышается с 20% до 22%. Изменение ставки налога с оборота не меняет цели Prisma – предлагать своим клиентам самую выгодную потребительскую корзину. Предприятие продолжит работать в этом направлении, оптимизируя собственные рабочие процессы, постоянно проводя мониторинг цен и пополняя ассортимент новыми товарами по выгодным ценам.

    Вот некоторые примеры того, как изменятся цены в связи с повышением налога с оборота: товар, который сейчас стоит 90 центов, будет стоить 92 цента; 1,90 – 1,93; 9,90 – 10,07; 29,90 – 30,40 евро.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Окончательное решение: криптомиллионеры останутся под стражей
Бывший министр экономики Таави Аас покинул ряды центристов
Строительная фирма владельцев Olerex сокращает всех сотрудников
Эпицентр
Расследование ДВ: сеть компаний, связанная с Эстонией, снабжает Россию микрочипами
Необходимые для производства вооружения – боевых ракет и дронов – микрочипы попадают в Россию с помощью владельца эстонской компании.
Необходимые для производства вооружения – боевых ракет и дронов – микрочипы попадают в Россию с помощью владельца эстонской компании.
Все большие материалы
Инвестор
Оборот Bercman в третьем квартале упал, прогнозы снижены
Bercman Technologies отчиталась накануне о результатах продаж – оборот компании в третьем квартале 2023 года снизился на 19% в годовом сравнении.
Bercman Technologies отчиталась накануне о результатах продаж – оборот компании в третьем квартале 2023 года снизился на 19% в годовом сравнении.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: минус сто миллиардов за неделю
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Райдо Тоонекург: через 3-5 лет в автобизнесе произойдет перелом
Данные о продажах автомобилей указывают на тренды, которые заставят поволноваться европейских автомобильных динозавров. Tesla и два китайских концерна входят в ТОП 10 по продажам электромобилей, пишет председатель правления Modera Райдо Тоонекург.
Данные о продажах автомобилей указывают на тренды, которые заставят поволноваться европейских автомобильных динозавров. Tesla и два китайских концерна входят в ТОП 10 по продажам электромобилей, пишет председатель правления Modera Райдо Тоонекург.
Все мнения
Интервью
Глава Merko: с каждым годом время становится дороже
Карьера председателя правления Merko Ehitus Андреса Тринка шла задом наперед: по его словам, когда он был молод, ему доставались важные роли, которые было бы правильнее получить сейчас, когда он более опытен. Тем, кто хочет стать лидером, он советует хорошенько подумать, ведь постоянная готовность брать на себя ответственность свойственна не каждому.
Карьера председателя правления Merko Ehitus Андреса Тринка шла задом наперед: по его словам, когда он был молод, ему доставались важные роли, которые было бы правильнее получить сейчас, когда он более опытен. Тем, кто хочет стать лидером, он советует хорошенько подумать, ведь постоянная готовность брать на себя ответственность свойственна не каждому.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект