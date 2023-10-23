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dv.ee

23 октября 2023 в 8:19









Prisma не будет менять цены в связи с повышением НСО до 1 января

В отличие от продуктов цены никто замораживать не собирается, но до января Prisma цены не повысит. Фото: Andras Kralla

Prisma приняла решение полностью избежать преждевременного введения в цены изменения налога с оборота и начнет менять ценники только с 1 января 2024 года.

«Наша цель в рамках проекта налоговой реформы – внедрить ее максимально удобно для потребителя, поскольку в нынешних экономических условиях многие люди и так уже с трудом справляются с ростом цен, вызванным налогами. Prisma не рассматривает изменение налога с оборота как возможность заработать – ни до, ни после изменения. Мы стремимся к тому, чтобы рост цен для клиентов оказался минимальным», – сообщил региональный руководитель Prisma в Эстонии Теэму Кильпия.

Кильпия пояснил, что расчет нового налога с оборота и его отображение на ценниках – чрезвычайно трудоемкая работа для магазинов, но Prisma решила не упрощать ее для себя и сосредоточиться на интересах своих клиентов. «Наш ассортимент очень широк, почти 70 000 наименований товаров, что означает 70 000 новых ценников. Разумеется, внутреннюю подготовку мы начнем раньше, но для клиентов мы включим в наши цены новый налог с оборота именно 1 января, и тогда же начнется замена ценников», – сказал Кильпия.

1 января налог с оборота повышается с 20% до 22%. Изменение ставки налога с оборота не меняет цели Prisma – предлагать своим клиентам самую выгодную потребительскую корзину. Предприятие продолжит работать в этом направлении, оптимизируя собственные рабочие процессы, постоянно проводя мониторинг цен и пополняя ассортимент новыми товарами по выгодным ценам.