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Алексей Шишкин

3 ноября 2023 в 11:32









88-я неделя войны в Украине: главком ВСУ о «позиционной войне», Пхеньян передал РФ ракеты

Украинские военные на учениях в Черниговской области. Фото: GLEB GARANICH, Reuters/Scanpix

Идет 88-я неделя полномасштабного вторжения РФ в Украину. Обзор ключевых событий с 27 октября по 3 ноября.

В течение недели российские войска продолжают обстрелы территории Украины. В частности массированный удар из различных видов оружия был нанесен в ночь со 2 на 3 ноября. В утренней сводке Генштаба ВСУ говорится, что по территории Украины выпустили 38 беспилотников, из которых 24 были сбиты. Также в ВСУ упоминают, что была сбита ракета Х-59. Уже известно, что в Харьковской, Одесской и Львовской областях удары были нанесены по инфраструктурным объектам. В том числе разрушено здание Харьковского колледжа транспортных технологий.

сообщали о попытках ВСУ нанести удары по Ростовской области и оккупированному Севастополю в Крыму. 29 октября «РБК-Украина» со ссылкой на источники в СБУ Также в последние дни массированным ударам подвергались Одесская, Херсонская, Николаевская, Харьковская область. Российские власти в свою очередьв Крыму. 29 октября «РБК-Украина» со ссылкой на источники в СБУ писал , что украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России, на котором вырабатывается топливо для военной авиации.

28 октября глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин призвал жителей населенных пунктов, расположенных рядом с захваченными российскими войсками территориями, эвакуироваться. Глава украинского региона сообщил, что ежедневно на Херсонщине фиксируются десятки обстрелов со стороны россиян. «Неприятель ровняет города и села с землей», отметил Прокудин. При этом в населенных пунктах, где небезопасно, остаются более 600 детей. Власти, подчеркнул он, продолжат делать все, чтобы вывезти их в более безопасные места.

Последствия удара войск РФ по Харькову в ночь на 3 ноября 2023 года. Разрушенное здание Харьковского колледжа транспортных технологий. Фото: SERGEY BOBOK, AFP, Scanpix

Эпицентром боев продолжает оставаться город Авдеевка в Донецкой области, в районе которого войска РФ в последний месяц предпринимают попытки массированного наступления. О существенных продвижениях по линии фронта за последние семь дней, однако, не сообщалось. При этом по данным разведки Великобритании, Россия понесла под Авдеевкой самые крупные потери за год. По оценке Минобороны Украины, речь идет о примерно четырех тысячах солдат.

27 октября стало известно, что в Крыму напали на бывшего депутата Верховной Рады Украины и одного из лидеров сепаратистов Донбасса Олега Царева. Об этом сообщил назначенный Россией глава «администрации» оккупированной части Запорожской области Владимир Рогов. Состояние Царево оценивалось как очень тяжелое, он был доставлен в реанимацию. Позднее ФСБ РФ сообщило, что на Царева напали около его дома в Ялте, российские власти возбудили по факту нападения дело по статье дело по статье «посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля».

в Волновахе, занятой российскими войсками, убиты девять человек, в том числе двое детей, об этом сообщил Следственный комитет России. В убийстве, пишет издание 29 октября стало известно, что, в том числе двое детей, об этом сообщил Следственный комитет России. В убийстве, пишет издание Astra со ссылкой на местных жителей, подозревают российских военных. Само преступление было совершено 28 октября, по версии соседей военный «что-то не поделил» с убитым жителем дома и его семьей. Также со ссылкой на местных жителей Astra утверждает, что местное российское военное руководство пыталось скрыть убийства. 30 октября в рамках расследования были задержаны двое российских контрактников с Дальнего Востока, сообщили следователи.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP), Scanpix

война в Украине перешла в позиционную стадию. По словам генерала, эта фаза войны, в которой ни одна из сторон не может существенно продвинуться вперед, выгодна России, поскольку позволяет ей восстановить силы. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный написал статью для журнала The Economist , в которой заявил, что. По словам генерала, эта фаза войны, в которой ни одна из сторон не может существенно продвинуться вперед, выгодна России, поскольку позволяет ей восстановить силы.

В конечном итоге долгосрочная позиционная война несет риски для Украины как государства и ее вооруженных сил. По мнению Залужного, чтобы выйти из позиционного тупика, Украине необходимо превосходство в воздухе, значительно улучшенные возможности радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, новые технологии разминирования. Также требуется расширить мобилизацию и возможности для обучения военных. «Новые, инновационные подходы могут снова превратить эту войну позиций в войну маневров», – пишет Залужный.

возобновили набор в ЧВК «Вагнер», теперь в качестве подразделения Росгвардии. Якобы им руководит сын погибшего Евгения Пригожина Павел. При этом после смены юрисдикции в ЧВК больше не принимают заключенных. Уральское издание 59.ru сообщает , что в Пермском крае РФ, теперь в качестве подразделения Росгвардии. Якобы им руководит сын погибшего Евгения Пригожина Павел. При этом после смены юрисдикции в ЧВК больше не принимают заключенных.

1 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на южнокорейскую разведку передало , что Северная Корея отправила в Россию более миллиона артиллерийских снарядов. Уже на следующий день Associated Press выпустило материал , в котором утверждает, также ссылаясь на южнокорейскую разведку, что Пхеньян передал РФ и неустановленное количество баллистических ракет. Военно-техническое сотрудничество РФ и КНДР стало более интенсивным после недельного визита в Россию, включавшего встречи с Владимиром Путиным, северокорейского лидера Ким Чен Ына в сентябре.