    Адвокат криптомиллионеров: решение об экстрадиции может быть незаконным

    Экстрадиция граждан Эстонской Республики Сергея Потапенко и Ивана Турыгина в США вызвала дискуссию среди юристов.Фото: Patrik Tamm, Scanpix

    Договор об экстрадиции между Эстонией и США, по которому решено перевезти в Америку Сергея Потапенко и Ивана Турыгина, может быть недействителен с самого начала, считают ученые-правоведы Тартуского университета, которые провели анализ по заказу защитников криптомиллионеров.

    Заключенный между Эстонией и США договор об экстрадиции формально противоречит Конституции Эстонии, пишут сотрудники юридического факультета Тартуского университета Аннели Соо, Палома Крыыт Тупай и Кайе Прооде в обзоре, подготовленном по заказу адвокатского бюро Levin, представлявшего интересы Турыгина и Потапенко.
    «Для Эстонии как правового государства недавний анализ Тартуского университета выявил шокирующий факт: за 14 лет 14 граждан были экстрадированы в США на основании договора, действительность которого вызывает сомнения», – заявил адвокат Юри Сирель, представлявший на этом процессе интересы компании Burfa Tech OÜ, принадлежащую подозреваемым в мошенничестве и отмывании денег Сергею Потапенко и Ивану Турыгину.
    В начале сентября правительство Эстонии по предложению министра юстиции приняло решение об экстрадиции Турыгина и Потапенко в США. В середине сентября окружной суд, как и суд первой инстанции, счел содержание их под стражей с целью экстрадиции обоснованным и не удовлетворил ходатайство адвокатов о его замене электронным наблюдением. В конце октября суд еще раз подтвердил это решение.

    При ратификации договора за него не проголосовало достаточное количество членов Рийгикогу, поясняют ученые-правоведы.

    При экстрадиции гражданина Эстонии в США применяется процедура, предусмотренная Уголовно-процессуальным кодексом, но она неясна и может противоречить принципу правовой ясности, гарантированному Хартией основных прав Европейского Союза, считают правоведы ТУ.
    Министерству юстиции, конституционной комиссии Рийгикогу и комиссии юстиции следует как можно скорее разобраться в вопросе, чтобы государственные и эстонские суды не создали новых юридически спорных прецедентов, торопит адвокат Burfa Tech OÜ Сирель: «Эстонское государство поставило себя в ситуацию, когда оно либо нарушает договор об экстрадиции, либо игнорирует Конституцию Эстонии. Однако Конституция стоит выше по иерархии, чем договор об экстрадиции или зарубежный договор».
    Экстрадиция в США, которые являются важнейшим оборонным союзником Эстонии и гарантом военной безопасности, может иметь дипломатический и политический подтекст, замечает Eesti Päevaleht.

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