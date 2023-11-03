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3 ноября 2023 в 8:11









Адвокат криптомиллионеров: решение об экстрадиции может быть незаконным

Экстрадиция граждан Эстонской Республики Сергея Потапенко и Ивана Турыгина в США вызвала дискуссию среди юристов. Фото: Patrik Tamm, Scanpix

Договор об экстрадиции между Эстонией и США, по которому решено перевезти в Америку Сергея Потапенко и Ивана Турыгина, может быть недействителен с самого начала, считают ученые-правоведы Тартуского университета, которые провели анализ по заказу защитников криптомиллионеров.

Заключенный между Эстонией и США договор об экстрадиции формально противоречит Конституции Эстонии, пишут сотрудники юридического факультета Тартуского университета Аннели Соо, Палома Крыыт Тупай и Кайе Прооде в обзоре, подготовленном по заказу адвокатского бюро Levin, представлявшего интересы Турыгина и Потапенко.

«Для Эстонии как правового государства недавний анализ Тартуского университета выявил шокирующий факт: за 14 лет 14 граждан были экстрадированы в США на основании договора, действительность которого вызывает сомнения», – заявил адвокат Юри Сирель, представлявший на этом процессе интересы компании Burfa Tech OÜ, принадлежащую подозреваемым в мошенничестве и отмывании денег Сергею Потапенко и Ивану Турыгину.

В начале сентября правительство Эстонии по предложению министра юстиции приняло решение об экстрадиции Турыгина и Потапенко в США. В середине сентября окружной суд, как и суд первой инстанции, счел содержание их под стражей с целью экстрадиции обоснованным и не удовлетворил ходатайство адвокатов о его замене электронным наблюдением. В конце октября суд еще раз подтвердил это решение.

При ратификации договора за него не проголосовало достаточное количество членов Рийгикогу, поясняют ученые-правоведы.

При экстрадиции гражданина Эстонии в США применяется процедура, предусмотренная Уголовно-процессуальным кодексом, но она неясна и может противоречить принципу правовой ясности, гарантированному Хартией основных прав Европейского Союза, считают правоведы ТУ.

Министерству юстиции, конституционной комиссии Рийгикогу и комиссии юстиции следует как можно скорее разобраться в вопросе, чтобы государственные и эстонские суды не создали новых юридически спорных прецедентов, торопит адвокат Burfa Tech OÜ Сирель: «Эстонское государство поставило себя в ситуацию, когда оно либо нарушает договор об экстрадиции, либо игнорирует Конституцию Эстонии. Однако Конституция стоит выше по иерархии, чем договор об экстрадиции или зарубежный договор».