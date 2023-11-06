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dv.ee

6 ноября 2023 в 14:45









Через пару дней после инцидента с Balticconnector был поврежден российский кабель связи

Повреждение Balticconnector. Фото: FINNISH BORDER GUARD

В Министерстве экономики Финляндии сообщили, что российский оператор связи «Ростелеком» уведомил Хельсинки о повреждении своего кабеля связи в Финском заливе 12 октября.

Кабель длиной около тысячи километров пролегает между Санкт-Петербургом и Калининградом: пересекает экономические зоны Финляндии и Швеции, пишет rus.err.ee.

Газопровод Balticconnector, который соединяет Эстонию и Финляндию, и кабель связи, проходящий между странами, были повреждены 8 октября.

Заместитель начальника округа береговой охраны Финского залива Микко Хирви сказал, что повреждение российского кабеля может быть связано с теми же событиями, но точной информации по этому поводу пока нет.

В октябре Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила, что со дна моря был поднят якорь, который, скорее всего, повредил газопровод между Эстонией и Финляндией.