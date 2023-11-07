    Проверяем министра: действительно ли Эстония находится в авангарде государственных инвестиций?

    Министр финансов Март Вырклаэв.Фото: Andras Kralla

    Действительно ли уровень инвестиций государственного сектора Эстонии в ВВП один из самых высоких в Евросоюзе, как утверждает министр финансов? Его советница ответила на запрос Äripäev.

    На прошлой неделе министр финансов Март Вырклаэв отверг резкую критику, прозвучавшую в ходе последнего опроса лидеров общественного мнения от Äripäev, согласно которой правительство пренебрегло инвестициями.

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