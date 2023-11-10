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dv.ee

10 ноября 2023 в 13:46









Шведский кабель тянется к финскому и оба – к китайскому кораблю

Поврежденный морской кабель Elisa. Фото: КаПо

На коммуникационном кабеле между Эстонией и Швецией есть признаки «повреждений искусственного происхождения», КаПо объединяет расследование с делом о финском кабеле. Кроме того, есть новые подробности о китайском судне в районе Balticconnector. Растет подозрение, что газопровод был прорван якорем судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга.

У КаПо появилась возможность изучить эстонско-шведский коммуникационный кабель, на котором обнаружено техногенное повреждение. «В случае с эстонско-шведским кабелем связи было известно, что рядом на морском дне были следы искусственного воздействия, и пропускная способность кабеля на некоторое время была нарушена. Поскольку после инцидента оператор связи восстановил пропускную способность кабеля, то кабель не мог быть серьезно поврежден», – комментирует первые результаты осмотра государственный прокурор Трийну Олев.

Обстоятельства, при которых кабель был поврежден, будут расследованы в том же уголовном производстве, что и повреждения эстонско-финского кабеля связи. По основной версии следствия, к повреждению эстонско-финского и эстонско-шведского кабелей причастно судно Newnew Polar Bear, которое ходит под флагом Гонконга.

«Согласно собранным в ходе уголовного производства сведениям, судно принадлежит компании, зарегистрированной в Китае, и поскольку судно не находится в водах Эстонии, Департамент полиции и погранохраны не может осуществлять процессуальные действия, связанные с судном или людьми, находящимися на борту», – уточнил Олев.

Эстония направила запрос о правовой помощи в Китай.

В Финляндии тоже есть вопросы к этому судну в связи с газопроводом Balticconnector. Технические детали указывают на то, что якорь, поднятый из моря 24 октября, может принадлежать Newnew Polar Bear, сообщил главный комиссар Центральной криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи.

В поврежденном трубопроводе была обнаружена краска того же типа, что и на якоре.

Обследование места повреждения завершено, но технические изыскания продолжаются. Финская полиция тоже связалась с китайскими властями, попросив о международной юридической помощи.