    Исландия готовится к извержению вулкана, объявлено чрезвычайное положение

    Землетрясения вызвали обвал земли в исландском городе Гриндавик и его окрестностях.Фото: Reuters/Scanpix

    Исландия объявила из-за землетрясений чрезвычайное положение, поскольку ожидаемое извержение вулкана может снова нанести ущерб жилым районам впервые за 50 с лишним лет.

    Рядом с вулканом Фаградальсфьялль обнаружен подземный магматический туннель длиной 15 километров, что увеличило вероятность извержения вулкана.
    В минувшие выходные были эвакуированы все 4000 жителей юго-западного исландского города Гриндавик, недалеко от которого расположен главный аэропорт страны, пишет Financial Times. На данный момент рейсы продолжают прибывать и отправляться в обычном режиме.
    Би-би-си сообщает, что в понедельник сейсмическая активность снизилась, однако, по мнению ученых, все еще ожидается извержение вулкана.
    С полуночи в регионе произошло более 500 землетрясений, но они слабее, чем в последние два дня.
    Исландия с населением в 390 000 человек привыкла к извержениям вулканов. В последние годы возле Гриндавика уже произошло несколько извержений. Всего в Исландии около 30 действующих вулканов.
    Извержение вулкана Эйяфьятлайокудль в 2010 году закрыло большую часть воздушного пространства Европы почти на неделю из-за облаков пепла. Ученые заявили, что сейчас риск появления большого облака пепла ниже.

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