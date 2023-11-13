    Исследование: почти половина людей скрывает свои покупки от партнера

    Иллюстративное фото.Фото: Kaspars Grinvalds

    Недавнее исследование показывает, что мужчины чаще, чем женщины, скрывают покупки от своего партнера, передает Ärileht.

    Сайт TopCashback опросил 1300 пар. 48 процентов мужчин заявили, что скрывали покупки от своих партнеров. Среди женщин это признал 41%.

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