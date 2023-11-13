Исследование: почти половина людей скрывает свои покупки от партнера

33 минуты до новой жизни. Господи, помилуй, за мой грешный взгляд

Анестезиолог следит за показателями на экранах в операционной и проверяет бумаги. Она на мгновение наклоняется к пациентке и говорит: «Красивая грудь, очень красивая. Иди сюда, отсюда хорошо видно».

Анестезиолог следит за показателями на экранах в операционной и проверяет бумаги. Она на мгновение наклоняется к пациентке и говорит: «Красивая грудь, очень красивая. Иди сюда, отсюда хорошо видно».