    Начался снос помещений Repo Vabrikud

    Производство на заводе Repo Vabrikud. Фото архивное. Фото: Arno Mikkor

    В Пюсси начался снос производственных помещений обанкротившегося год назад предприятия Repo Vabrikud, пишет rus.err.ee.

    «Технологии развиваются, и экономически не выгодно заниматься производством на старом оборудовании. Постараемся продать производственные линии и устройства. Все, что не продадим, направим во вторичное использование или на переплавку. Объект хорошо подходит для различного производства. Пока у нас нет плана, будем ли мы сами что-то строить или продадим другим», – рассказала о планах Эва Педьяк, член правления компании Cronimet, которая приобрела большую часть имущества обанкротившегося предприятия.
    По словам старейшины волости Люганузе Марьи-Лийзы Вейсер, новость о закрытии компании вызвала шок, поскольку Repo Vabrikud было одним из крупных работодателей в волости Люганузе.
    «Для волости важно, чтобы комплекс зданий и территория не пришли в запустение, чтобы там было развитие и велась экономическая деятельность, а у людей была работа. К сожалению, не нашлось предпринимателя, который смог бы продолжить производство древесных плит прежним образом. По моей информации, сокращенные работники нашли через Кассу по безработице новую работу, и безработица не стала проблемой волости», – сказала Вейсер.
    Расчетная продолжительность работ составляет полтора года, за это время предприниматели хотят привести недвижимость в порядок настолько, чтобы там можно было начать строительство новых производственных зданий.

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