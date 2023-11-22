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dv.ee

22 ноября 2023 в 13:14









Найдена главная рождественская елка страны

Ель будет установлена на Ратушной площади в четверг, 23 ноября. Фото иллюстративное. Фото: Andres Haabu

Из пятнадцати елей, предложенных Таллинну в качестве представительного рождественского дерева, на этот раз была выбрана ель, растущая в деревне Набала волости Кийли. Ель будет установлена на Ратушной площади в четверг, 23 ноября.

По словам старейшины района Кесклинн Моники Хауканымм, в этом году было предложено 15 кандидатур на рождественскую ель, что довольно мало по сравнению с 26 в прошлом году. Соответствовавшее ожиданиям дерево было найдено в 25 километрах в волости Кийли.

«Поиски рождественской ели на Ратушную площадь каждый год вызывают небольшое беспокойство, потому что с елью связаны большие ожидания, и, конечно же, учитывая их, мы предъявляем к ней высокие требования – не только ветвистая, высокая и красивая со всех сторон, но и представительная, достойная исторического места», – сказала Хауканымм.

«Если прошлогодняя рождественская ель росла довольно близко к жилому дому, и проживающей там семье рано или поздно пришлось бы ее срубить из соображений безопасности, то ветви нынешней суперзвезды упираются в линии электропередачи. Единственным выходом из опасной ситуации было подрезать изумительно красивые ветки, но вместо этого ель переедет на Ратушную площадь во всем своем величии», – поясняет старейшина Кесклинна.

Путешествие главной рождественской елки страны от места произрастания до Ратушной площади можно проследить на странице управы в Facebook Tallinna Kesklinna Valitsus. Прямой эфир начнется 23 ноября примерно в 8:30, когда начнутся подготовительные работы.

Управа Кесклинна начала поиски рождественской ели, которая будет установлена на Ратушной площади, уже в середине сентября, а предлагать елки можно было до начала ноября. При выборе рождественской ели для представительной площади города управа Кесклинна установила условие, чтобы ель была высотой 15 м, ветвистая и равномерно густая. Условиями для места произрастания дерева были его хорошая доступность и удаленность от Таллинна не более чем на 150 км.