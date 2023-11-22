    Найдена главная рождественская елка страны

    Ель будет установлена на Ратушной площади в четверг, 23 ноября. Фото иллюстративное. Фото: Andres Haabu

    Из пятнадцати елей, предложенных Таллинну в качестве представительного рождественского дерева, на этот раз была выбрана ель, растущая в деревне Набала волости Кийли. Ель будет установлена на Ратушной площади в четверг, 23 ноября.

    По словам старейшины района Кесклинн Моники Хауканымм, в этом году было предложено 15 кандидатур на рождественскую ель, что довольно мало по сравнению с 26 в прошлом году. Соответствовавшее ожиданиям дерево было найдено в 25 километрах в волости Кийли.
    «Поиски рождественской ели на Ратушную площадь каждый год вызывают небольшое беспокойство, потому что с елью связаны большие ожидания, и, конечно же, учитывая их, мы предъявляем к ней высокие требования – не только ветвистая, высокая и красивая со всех сторон, но и представительная, достойная исторического места», – сказала Хауканымм.
    «Если прошлогодняя рождественская ель росла довольно близко к жилому дому, и проживающей там семье рано или поздно пришлось бы ее срубить из соображений безопасности, то ветви нынешней суперзвезды упираются в линии электропередачи. Единственным выходом из опасной ситуации было подрезать изумительно красивые ветки, но вместо этого ель переедет на Ратушную площадь во всем своем величии», – поясняет старейшина Кесклинна.
    Путешествие главной рождественской елки страны от места произрастания до Ратушной площади можно проследить на странице управы в Facebook Tallinna Kesklinna Valitsus. Прямой эфир начнется 23 ноября примерно в 8:30, когда начнутся подготовительные работы.
    Управа Кесклинна начала поиски рождественской ели, которая будет установлена на Ратушной площади, уже в середине сентября, а предлагать елки можно было до начала ноября. При выборе рождественской ели для представительной площади города управа Кесклинна установила условие, чтобы ель была высотой 15 м, ветвистая и равномерно густая. Условиями для места произрастания дерева были его хорошая доступность и удаленность от Таллинна не более чем на 150 км.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Грузоперевозчик: «Выгоднее сдержать волну беженцев, чем получить десятки обанкротившихся компаний»
Глава банка Эстонии: ситуация в экономике плохая
Спекуляции со старыми облигациями LHV принесли отличную доходность
Эпицентр
«Я привожу, растамаживаю и доставляю в Москву». Эксперимент ДВ показал, насколько легко обойти санкции
Критические компоненты для вооружения легко поступают в Россию при участии эстонского бизнеса, показал эксперимент ДВ.
Критические компоненты для вооружения легко поступают в Россию при участии эстонского бизнеса, показал эксперимент ДВ.
Все большие материалы
Инвестор
Падение цен на энергоносители лишило Ignitis прибыли
Энергокомпания Ignitis Grupe, торгующаяся на Вильнюсской фондовой бирже, потеряла в третьем квартале как оборот, так и прибыль, но продолжила вложения в проекты солнечной энергетики в Латвии.
Энергокомпания Ignitis Grupe, торгующаяся на Вильнюсской фондовой бирже, потеряла в третьем квартале как оборот, так и прибыль, но продолжила вложения в проекты солнечной энергетики в Латвии.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
«Россия давала приличную часть нашего дохода. Но чтобы выжить, надо соблюдать законы»
Гость нового выпуска «Деловых людей» – Виталий Дюков, генеральный директор Таллиннского электротехнического завода Estel.
Гость нового выпуска «Деловых людей» – Виталий Дюков, генеральный директор Таллиннского электротехнического завода Estel.
Все подкасты ДВ
Mнения
Юферева-Скуратовски: кому нужно повышение налогов?
Если показатели экономики в ближайшие годы будут улучшаться, то размер налогов вновь будет пересмотрен, надеется депутат Рийгикогу от Партии реформ Мария Юферева-Скуратовски.
Если показатели экономики в ближайшие годы будут улучшаться, то размер налогов вновь будет пересмотрен, надеется депутат Рийгикогу от Партии реформ Мария Юферева-Скуратовски.
Все мнения
Интервью
Рихо Террас: у США нет желания реально выиграть войну в Украине
«Мы даем Украине столько, чтобы они не умерли, но и не выжили», – заявил бывший глава Сил обороны, а ныне член Европарламента от «Отечества», генерал в отставке Рихо Террас. Особенно критически он высказался о Соединенных Штатах.
«Мы даем Украине столько, чтобы они не умерли, но и не выжили», – заявил бывший глава Сил обороны, а ныне член Европарламента от «Отечества», генерал в отставке Рихо Террас. Особенно критически он высказался о Соединенных Штатах.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект