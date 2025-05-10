Назад 10.05.25, 12:26 Епископ: У конфликта вокруг ЭХПЦ нет ни лёгкого, ни по-настоящему хорошего решения Церковь, лидеры которой оправдывают и благословляют агрессивную войну и завоевания, должна быть в состоянии взглянуть в зеркало, поставленное перед ней Евангелием, и сделать это без принуждения со стороны государства, пишет епископ Южно-Эстонской епархии EELK Марко Тиитус.

Епископ Марко Тийтус

Foto: Elmo Riig/Sakala/Scanpix

Поскольку президент Алар Карис не утвердил, разработаный в Рийгикогу закон о церквях и приходах, принятый 9 апреля, посчитав, что создаваемое им ограничение свободы вероисповедания и свободы объединений непропорционально, будущее канонической подчинённости Эстонской Православной Церкви (ранее известной как Православная Церковь Московского патриарха) становится ещё более непредсказуемым, чем прежде.

Будем честными, речь идет о конфликте ценностей. На одной чаше весов обеспечение свободы вероисповедания, включающей в себя и право каждой церкви и религиозного объединения свободно решать вопрос о каноническом подчинении, на другой – обеспечение государственной безопасности в условиях всё более сложной международной обстановки, чему, безусловно, не поспособствует непосредственная подчиненность местных русскоязычных православных общин церкви, оправдывающей завоевательную войну в Украине. Для этого вопроса не существует не только легкого, но и вообще хорошего решения.