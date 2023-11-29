    Латвийский суд отклонил иск турецкого подрядчика по проекту Rail Baltica

    Турецкие компании считают, что они были несправедливо исключены из тендера на строительство трассы Rail Baltica.Фото: Shutterstock

    Латвийский административный районный суд отказался удовлетворить просьбу объединения стройфирм из Турции об остановке процедуры заключения договора с победителем тендера на право строить основную трассу ж/д магистрали Rail Baltica, сообщает LETA.

    В конкурсе SIA Eiropas dzelzceļa līnijas (EdzL) победителем было признано объединение строительных подрядчиков из Франции, Польши и Италии — E.R.B. Rail Baltica JV, а предложение турецких предпринимателей из IC Ictas Insaat Sanayi и Doguş Insaat не оценивалось, потому что было получено негативное заключение Службы госбезопасности (VDD), передает Rus.LSM.
    Решение EDzL отвергнутые претенденты из Турции оспорили в Бюро по госзакупкам (IUB), которое разрешило подписать договор с победителями тендера. Они также обратились в суд. Среди прочего турецкое объединение стройфирм просило применить временное регулирование и остановить заключение договора.
    Иск Административный районный суд 28 ноября отклонил, обосновав свое решение тем, что претенденты были исключены из круга конкурсантов в связи с заключением спецслужбы о потенциальных рисках. Суд указал: нет разницы, оценено ли было предложение претендента и как оно было оценено – потому что негативное заключение Службы госбезопасности становится преградой к сотрудничеству на любом этапе.
    Приговор еще может быть оспорен в Верховном суде в течение 14 дней с момента подготовки решения.
    Ранее передача Латвийского телевидения De facto отмечала, что конкретные причины, по которым турецкие компании были исключены из тендера, ей неизвестны, но одна из входящих в их объединение фирм тесно сотрудничает с заказчиками из РФ – в частности, турецкий холдинг IC строил несколько мостов в Санкт-Петербурге, другие крупные инфраструктурные объекты, а сейчас вместе с российской стройфирмой «Титан-2» строит по заказу «Росатома» первую в Турции АЭС «Аккую».

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