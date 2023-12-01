    На каждую свободную вакансию в Эстонии приходится 13 соискателей

    В Таллиннской кассе по безработице. Фото иллюстративноеФото: Andras Kralla

    Количество соискателей работы в Эстонии превосходит число вакансий в 13 раз, в некоторых отраслях предложение и спрос отличаются в 90 раз. По прогнозам Кассы по безработице, пик безработицы еще впереди.

    По данным, которые приводит в обзорном материале газета Maaleht, количество безработных в Эстонии на сегодня составляет около 50 000 человек, при этом доступных вакансий лишь чуть более 3900, то есть вакансий в 13 раз меньше, чем желающих их занять. В некоторых профессиях этот разрыв еще драматичнее. Например, количество соискателей вакансий менеджеров в 90 раз больше, чем самих открытых позиций (4041 против 45). Куда меньше конкурс на место в сегменте квалифицированных промышленных рабочих и ремесленников, а также квалифицированных рабочих сельского и лесного хозяйства, 6 и 8 соискателей на вакансию соответственно.
    «В этом году после увольнений на учете в качестве безработных зарегистрировались 12,3 тысячи человек. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года эта цифра составляла около 9300 человек, – отмечает Лаури Кооль, советник по связям с общественностью Кассы по безработице: Количество предложений о работе в этом году существенно меньше, чем за последние два года – хотя предложения о работе есть, нельзя сказать, что никто не нанимает людей, просто видно, что конкуренция сильнее. Поэтому человек, ищущий работу, должен быть готовым, быстрым и не ждать предложения мечты».
    Согласно прогнозу Кассы по безработице, пик кризиса занятости ожидается в первом квартале 2024 года. Количество безработных может достичь отметки в 57 000 человек.

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