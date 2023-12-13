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dv.ee

13 декабря 2023 в 12:42









На аукцион по строительству морского ветропарка «Лийви 2» поступила всего одна заявка

Выделенный под строительство морской ветряной электростанции участок «Лийви 2» площадью 114,9 кв. километров расположен к северо-западу от острова Рухну. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

На завершившийся в среду аукцион по строительству морской ветряной электростанции на участке «Лийви 2» поступила всего одна заявка, поданная по стартовой цене 1 723 500 евро, передает rus.err.ee.

Залог для участия в аукционе в размере около 35 000 евро было необходимо внести до 5 декабря, и это сделали три предприятия: UAB Ignitis renewables projektai 6, Liivi Offshore OÜ и OÜ Utilitas Wind.

Согласно поданным заявкам, мощность планируемой электростанции составит от 1400 до 2150 мегаватт.

Выделенный под строительство морской ветряной электростанции участок «Лийви 2» площадью 114,9 кв. километров расположен к северо-западу от острова Рухну.

Процедура выдачи разрешения на строительство и оценка воздействия на окружающую среду будут инициированы по заявке победителя конкурса не позднее чем через 90 дней после объявления его результатов.