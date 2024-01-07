    Новым лидером социал-демократов в Таллинне стала Мадле Липпус

    Мадле Липпус, вице-мэр Таллинна и новый лидер столичных социал-демократов.Фото: Andras Kralla

    На состоявшемся в субботу, 6 января собрании столичного округа социал-демократов новым лидером партии в Таллинне была избрана Мадле Липпус.

    Мадле Липпус занимает пост вице-мэра столицы, является экспертом по транспортному планированию. После избрания лидером таллиннских социал-демократов Липпус обещала создать комплексное видение города как одной из северных столиц.
    «У нас есть историческая возможность сделать социал-демократов главной политической силой в Таллинне. Чтобы реализовать нашу политику, которая убедительно смотрит в будущее и никого не оставляет в беде», — заявила она.

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