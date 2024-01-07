Новым лидером социал-демократов в Таллинне стала Мадле Липпус

Новое видение Горхолла обсуждали в очень узком кругу. О плане не знал даже ответственный за городское планирование вице-мэр

На прошлой неделе Таллиннская горуправа представила новое видение развития Горхолла и прилегающей к нему территории. План обсуждался в настолько узком кругу, что о нем не знал ни вице-мэр, отвечающий за городское планирование, ни генеральный директор Департамента охраны памятников старины.