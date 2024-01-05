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dv.ee

5 января 2024 в 7:42









Шестеро членов парламентской фракции центристов вышли из партии

По словам Танеля Кийка, возможность ухода из Центристской партии рассматривают сотни ее членов. Фото: Liis Treimann

Фракцию Центристской партии покинули шесть депутатов, большинство из них вступили в Социал-демократическую партию.

Сегодня из Центристской партии вышли нынешний глава фракции центристов в Рийгикогу Танель Кийк, а также члены этой депутатской группы Яак Ааб, Эстер Карузе, Андре Ханимяги, Энн Ээсмаа и Керсти Сарапуу. Кроме того, партию покинула руководитель секретариата фракции Кятлин Пяэро.

По данным Коммерческого регистра, все шестеро вышли из Центристской партии 5 января.

Кийк, Ааб, Карузе, Ханимяги и Пяэро вступят в ряды социал-демократов. Сарапуу и Пяэро пока не приняли решения о вступлении в новую партию. По словам Танеля Кийка, возможность ухода из Центристской партии рассматривают сотни ее членов.

«Причиной выхода из Центристской партии являются произошедшие в партии изменения и разногласия относительно политического направления и будущего партии. Прошло более ста дней после внеочередного съезда, но партия так и не приступила к работе как единая команда», – поясняется в пресс-релизе депутатов, решивших покинуть Центристскую партию.

«Социал-демократическая партия же выступает за сильную социальную и региональную политику, солидарное здравоохранение и справедливую налоговую систему. Мы считаем, что Социал-демократическая партия играет важную роль в сохранении благосостояния и благополучия всего народа Эстонии в центре государственного управления и является балансирующей силой как в коалиции, так и на более широком политическом ландшафте Эстонии», – добавили депутаты.

В результате этого коллективного решения состав парламентской фракции Центристской партии сократится до семи человек – по числу членов окажется самой малочисленной в парламенте нынешнего созыв, пропустив вперед Isamaa, в состав которой входят восемь депутатов, передает rus.err.ee

Ранее ряды центристской фракции покинули Яанус Карилайд и Тынис Мёльдер, вступившие в Isamaa, а также Мария Юферева-Скуратовски, пополнившая ряды Партии реформ.