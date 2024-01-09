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Кристьян Прууль

9 января 2024 в 6:49









Экспорт в ноябре упал на 12% в годовом исчислении

Львиная доля ноябрьского снижения произошла за счет экспорта минеральной продукции и электроэнергии. На снимке завод масел VKG Petroter II в Кохтла-Ярве. Фото: Andras Kralla

Экспорт в ноябре снизился на 12% по сравнению с прошлым годом из-за снижения экспорта электротоваров и продукции из древесины, достигнув 1,5 миллиарда евро. Импорт упал на 19%.

Аналитик Лепартамента статистики Яне Леппметс отметила, что больше всего - на 141 миллион евро - снизился экспорт из Эстонии минеральной продукции и электроэнергии. «За ними следуют сокращение экспорта древесины и продукции из нее, например, деревянных гранул, и разнообразных промтоваров, включая сборные деревянные строения - на 35 миллионов и 20 миллионов евро соответственно. Экспорт транспортных средств увеличился на 37 миллионов и электрооборудования - на 21 миллион евро», - сказала аналитик.