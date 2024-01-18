Упадок строительного сектора Европы усугубляется

Большой обзор: фондовые рынки Европы на вершине мировых рейтингов

Рейтинг мировых бирж за прошлый год возглавили европейские площадки – перед их достижениями африканским и азиатским игрокам остается только склонить головы. Следующими пальму первенства могут перехватить Скандинавия и Китай.

Рейтинг мировых бирж за прошлый год возглавили европейские площадки – перед их достижениями африканским и азиатским игрокам остается только склонить головы. Следующими пальму первенства могут перехватить Скандинавия и Китай.