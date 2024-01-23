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dv.ee

23 января 2024 в 7:49









Цены на строительство растут, больше всего подорожали стройматериалы

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

В 2023 году индекс цен на строительство вырос по сравнению со средним показателем 2022 года на 6,1%, следует из данных Департамента статистики. В четвертом квартале прошлого года индекс цен на строительство вырос по сравнению с третьим кварталом на 0,9%. По сравнению с четвертым кварталом 2022 года рост индекса составил 2,2%.

Ведущий аналитик Департамента статистики Юло Паулус отметил, что по сравнению со средним значением 2022 года индекс цен на строительство в 2023 году вырос на 6,1%, в том числе рабочая сила подорожала на 7,0%, использование техники – на 9,8% и материалы – на 5,2%. «По объемам на рост индекса цен на строительство более всего повлияло повышение цен на материалы, которые составило 52% от роста индекса», – добавил Паулус.