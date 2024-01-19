    Проектирование Таллиннской больницы продолжается, однако денег на строительство нет

    Мэр Таллинна Михаил Кылварт. Фото: Liis Treimann

    Таллинн надеется в этом году завершить проектирование Таллиннской больницы, но поскольку переговоры с государством ни к чему не привели, то нет надежды на то, что после завершения проектирования можно будет начать думать об объявлении тендера, пишет rus.err.ee.

    На данный момент идет работа над основным проектом, который планируется завершить к концу 2024 года, прохождение независимой экспертизы основного проекта намечено на середину 2025 года, сообщила вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина.
    Что будет дальше, пока неясно, поскольку у Таллинна нет денег на строительство на окраине Ласнамяэ больничного комплекса стоимостью более полумиллиарда евро: «Объявление тендера на строительство связано с государственным финансированием, потому что Таллинн в одиночку больницу не построит».
    В апреле прошлого года мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал ERR, что стоимость строительства больницы составляет около 600 млн евро и что Таллинну подходит вариант, при котором государство и столица внесут по 50% от стоимости.
    «Переговоры с государством на сегодня не продвинулись. Но факт в том, что проблему замены обветшавших зданий больниц, которыми пользуются около 25% от общего числа нуждающихся в Эстонии, необходимо решать. Поэтому логично, что если половина пациентов больницы живут за пределами Таллинна и Харьюмаа, то государство могло бы внести вклад в строительство больницы пропорционально числу пациентов в других уездах», – сказала Бешкина, добавив, что было бы логично ожидать включения проекта Таллиннской больницы в бюджетную стратегию государства.

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