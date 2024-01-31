    Министр экономики предлагает взять кредит на €200 млн

    Министр экономики и IT Тийт Рийсало считает, что нужно взять кредит на сумму пару сотен миллионов евро, вложить их в IT-инфраструктуру и создать персональное государство, а также решения по управлению нейросетями.Фото: Лийз Трейманн

    По мнению министра экономики и информационных технологий Тийта Рийсало, Эстонии следует сделать инвестиции в электронное правительство и создать т.н. «персональное государство», на которое нужно взять кредит в размере 200 миллионов евро.

    Рийсало разработал план по оживлению экономики, часть которого включает в себя построение т.н. «персонального государства», пишет ERR.
    Министр пояснил, что в персональном государстве будет действовать принцип, согласно которому предприятие, уже один раз предоставившее свои данные государству, больше не должно будет этого делать, информация будет включена во все отчеты, которые компания должна предоставлять. Это позволит предприятию сосредоточиться на своем бизнесе, а не на бюрократии.
    По словам Рийсало, разработки, связанные с «персональным государством», обойдутся в пару сотен миллионов евро, и на эти цели было бы целесообразно взять кредит.
    По словам Рийсало, более подробно эта тема будет обсуждаться 5 февраля, во время представления ​​стратегии персонального государства. Кроме того, готовится стратегия управления данными искусственного интеллекта.

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