  • OMX Baltic−0,48%296,15
  • OMX Riga0,25%926,8
  • OMX Tallinn0,13%1 951,51
  • OMX Vilnius−0,1%1 284,42
  • S&P 5000,25%6 829,37
  • DOW 300,39%47 474,46
  • Nasdaq 0,59%23 413,67
  • FTSE 1000,01%9 702,98
  • Nikkei 2251,14%49 864,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,89
  • 03.12.25, 07:00

Победителя регионального ТОПа ждал сокрушительный удар

ТОП лучших предприятий Сааремаа по версии Äripäev возглавило в этом году HML Project Management, которое предлагает услугу руководства строительными проектами.
Лучшим предприятием Сааремаа по версии Äripäev стало HML Project Management, на фото его владелец Лео Фергал О’Нил и замглавреда Äripäev Айвар Хундимяги.
  • Лучшим предприятием Сааремаа по версии Äripäev стало HML Project Management, на фото его владелец Лео Фергал О’Нил и замглавреда Äripäev Айвар Хундимяги.
  • Foto: Andras Kralla
В прошлом году выручка предприятия выросла на 45%, до 2,3 млн евро, а прибыль составила полмиллиона (в 2023 году - 285 161 евро). Однако в конце года с компанией приключилась неприятная неожиданность: внезапно был отменен один из ее крупных проектов в Эстонии, который давал предприятию около 75% годового дохода.
