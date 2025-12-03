Назад 03.12.25, 07:00 Победителя регионального ТОПа ждал сокрушительный удар ТОП лучших предприятий Сааремаа по версии Äripäev возглавило в этом году HML Project Management, которое предлагает услугу руководства строительными проектами.

Лучшим предприятием Сааремаа по версии Äripäev стало HML Project Management, на фото его владелец Лео Фергал О’Нил и замглавреда Äripäev Айвар Хундимяги.

Foto: Andras Kralla

В прошлом году выручка предприятия выросла на 45%, до 2,3 млн евро, а прибыль составила полмиллиона (в 2023 году - 285 161 евро). Однако в конце года с компанией приключилась неприятная неожиданность: внезапно был отменен один из ее крупных проектов в Эстонии, который давал предприятию около 75% годового дохода.