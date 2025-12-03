Победителя регионального ТОПа ждал сокрушительный удар

Лучшим предприятием Сааремаа по версии Äripäev стало HML Project Management, на фото его владелец Лео Фергал О’Нил и замглавреда Äripäev Айвар Хундимяги.
Foto: Andras Kralla
В прошлом году выручка предприятия выросла на 45%, до 2,3 млн евро, а прибыль составила полмиллиона (в 2023 году - 285 161 евро). Однако в конце года с компанией приключилась неприятная неожиданность: внезапно был отменен один из ее крупных проектов в Эстонии, который давал предприятию около 75% годового дохода.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
В нынешний ТОП химической промышленности вошли 49 компаний. По сравнению с прошлым годом совокупный оборот отрасли остался примерно на том же уровне — около миллиарда евро, однако суммарная прибыль резко выросла — с 6,6 млн до 49,7 млн евро.
Конец года – горячая пора для многих кампаний: растущий спрос, сжатые сроки, плотные графики и необходимость быстро принимать важные решения. Именно в такие моменты дополнительное финансирование может сыграть решающую роль.