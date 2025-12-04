Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,1%297,49
  • OMX Riga0,26%930,25
  • OMX Tallinn0,43%1 963,12
  • OMX Vilnius0,3%1 288,79
  • S&P 5000,3%6 849,72
  • DOW 300,86%47 882,9
  • Nasdaq 0,17%23 454,09
  • FTSE 1000,19%9 710,23
  • Nikkei 2252,33%51 028,42
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90
  • 04.12.25, 13:25

Bauroc получил разрешение на покупку Rae Kivitehas

Производитель изделий из ячеистого бетона Bauroc получил от Департамента конкуренции разрешение на приобретение компании Rae Kivitehas, выпускающей тротуарную плитку и бордюрные камни.
По словам генерального директора Bauroc Ивара Сикка, цель сделки – увеличить объемы и предолжить клиентам более широкий ассортимент продукции.
  Foto: Andres Laanem
  • Foto: Andres Laanem
