Bauroc получил разрешение на покупку Rae Kivitehas

В субботу вечером на церемонии награждения «Лучшие предприятия Эстонии 2024» титул «Предприятие года» получил производитель электрооборудования Harju Elekter, который также удостоился звания «Цифровизатор промышленности». Звание «Молодой предприниматель года» присуждено Сильверу Пютсепу.
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.