  • OMX Baltic−0,04%297,1
  • OMX Riga0,49%932,37
  • OMX Tallinn0,33%1 961,24
  • OMX Vilnius0,21%1 287,54
  • S&P 5000,3%6 849,72
  • DOW 300,86%47 882,9
  • Nasdaq 0,17%23 454,09
  • FTSE 100−0,09%9 683,78
  • Nikkei 2252,33%51 028,42
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%89,88
  • 04.12.25, 09:53

Объемы промышленного производства сократились

Промышленные предприятия произвели в октябре на 1,1% меньше продукции, чем в тот же период прошлого года, в том числе на 1,4% меньше в обрабатывающей промышленности.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Liis Treimann
В октябре выросло производство изделий из металла, стройматериалов и мебели, сократилось производство компьютеров и электронного оборудования, продуктов питания и электрооборудования.
На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025