Объемы промышленного производства сократились

В нынешний ТОП химической промышленности вошли 49 компаний. По сравнению с прошлым годом совокупный оборот отрасли остался примерно на том же уровне — около миллиарда евро, однако суммарная прибыль резко выросла — с 6,6 млн до 49,7 млн евро.
Деревообрабатывающий и лесной сектор завершает еще один непростой год. Однако даже настроенные оптимистично промышленники по-прежнему больше всего обеспокоены доступностью сырья; решение этой проблемы, по их мнению, не должно ложиться на плечи предпринимателей.
Химический завод Eastman Specialties в Кохтла-Ярве – часть американской транснациональной корпорации Eastman – уже многократно попадал в ТОПы Äripäev, но о его продукции в Эстонии известно не так много. Вся она отправляется предприятиям-покупателям в других странах.
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.