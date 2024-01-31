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Ану Йыги

31 января 2024 в 13:58









Рейсы в Таллиннском аэропорту отменяются из-за забастовок в Финляндии

Finnair отменит 550 рейсов Фото: Lehtikuva/Scanpix

Забастовки в Финляндии привели к тому, что рейсы в Хельсинки в Таллиннском аэропорту отменяются.

Авиакомпания Finnair сообщила, что в четверг и пятницу будут отменены 550 ее рейсов.