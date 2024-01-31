    Рейсы в Таллиннском аэропорту отменяются из-за забастовок в Финляндии

    Finnair отменит 550 рейсовФото: Lehtikuva/Scanpix

    Забастовки в Финляндии привели к тому, что рейсы в Хельсинки в Таллиннском аэропорту отменяются.

    Авиакомпания Finnair сообщила, что в четверг и пятницу будут отменены 550 ее рейсов.

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