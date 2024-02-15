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dv.ee

15 февраля 2024 в 10:55









Согласована реформа наказаний за нарушения конкуренции

По словам министра юстиции Калле Лаанета, цель законопроекта – защитить потребителя и честных предпринимателей. Фото: Liis Treimann

Правительство одобрило в четверг законопроект о реформе системы наказаний за антимонопольные нарушения, который должен усилить контроль за соблюдением правил честной конкуренции, передает rus.err.ee.

Согласно утвержденному правительством варианту, четыре различных производства, применяемые в настоящее время – от надзорной процедуры до уголовного производства – будут заменены одним производством по надзору за конкуренцией.

Размер штрафа за нарушение антимонопольного законодательства увеличится до 10% от глобального оборота предприятия или объединения предприятий за хозяйственный год, предшествующий году применения штрафа.

Лаанет отметил, что коалиционные партии достигли компромисса по данному законопроекту, согласно которому при переносе антимонопольной евродирективы ECN+ в эстонское законодательство право налагать такие штрафы будет предоставлено судам.

Теперь законопроект будет передан в Рийгикогу, где в него могут внести дополнительные поправки.