    Согласована реформа наказаний за нарушения конкуренции

    По словам министра юстиции Калле Лаанета, цель законопроекта – защитить потребителя и честных предпринимателей. Фото: Liis Treimann

    Правительство одобрило в четверг законопроект о реформе системы наказаний за антимонопольные нарушения, который должен усилить контроль за соблюдением правил честной конкуренции, передает rus.err.ee.

    Согласно утвержденному правительством варианту, четыре различных производства, применяемые в настоящее время – от надзорной процедуры до уголовного производства – будут заменены одним производством по надзору за конкуренцией.
    Размер штрафа за нарушение антимонопольного законодательства увеличится до 10% от глобального оборота предприятия или объединения предприятий за хозяйственный год, предшествующий году применения штрафа.
    Лаанет отметил, что коалиционные партии достигли компромисса по данному законопроекту, согласно которому при переносе антимонопольной евродирективы ECN+ в эстонское законодательство право налагать такие штрафы будет предоставлено судам.
    Теперь законопроект будет передан в Рийгикогу, где в него могут внести дополнительные поправки.

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