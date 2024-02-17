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17 февраля 2024 в 10:40









Дональд Трамп получил крупный штраф и запрет на предпринимательство

Дональд Трамп прокомментировал судебное решение у дверей своей резиденции Мар-а-Лаго, выразив недовольство в отношении правовой системы Нью-Йорка. Фото: AP/Scanpix

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который пытается снова стать главой государства, потерпел крупное поражение в суде Нью-Йорка, сообщает Bloomberg.

Стремящийся стать кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп и его компания по недвижимости были признаны виновными в мошенничестве, благодаря которому Трамп увеличил стоимость своего имущества. Это, в свою очередь, позволило ему просить больше банковских кредитов.

Судья наложил на Дональда Трампа трехлетний запрет на ведение бизнеса в штате. Кроме того, Трамп должен уплатить штраф в размере 364 миллиона долларов, к которому добавляются проценты.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс прокомментировала решение суда в посте в социальных сетях, уточнив, что размер штрафа вместе с процентами превышает 450 миллионов долларов.

Помимо Дональда Трампа, запрет на ведение бизнеса получили его два старших сына, Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп. Каждый из них не сможет заниматься предпринимательской деятельностью в течение двух лет.

Дональд Трамп не согласился с решением суда. В своем аккаунте в социальной сети Truth Social он назвал решение суда несправедливым и мошенническим.

По данным рейтинга миллиардеров Bloomberg, стоимость активов Дональда Трампа оценивается в 3,1 миллиарда долларов. Из них на долю ликвидных активов приходится примерно 600 миллионов.