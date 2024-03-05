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Стийне Рейнтам

5 марта 2024 в 14:41









В руководстве Redgate Capital произошли изменения: «Подошел срок»

Партнер Redgate Capital Ааре Таммемяэ. Фото: Raul Mee

В начале марта в совете консалтинговой инвестиционной компании Redgate Capital произошли изменения: партнер Ааре Таммемяэ, много лет находившийся в правлении компании, ушел со своей должности. Его заменит партнер компании Майро Касевяли.

«В компании пять партнеров, и мы просто ротируемся, – пояснил Таммемяэ изменения в совете директоров. – Я был в правлении довольно долго, перейду на уровень совета».