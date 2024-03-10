Новости

dv.ee

10 марта 2024 в 13:35









HS: в лесном секторе Финляндии эксплуатируют иностранных рабочих. Замешана и эстонская компания

Иллюстративное фото. Фото: Alex Yuzhakov

Иностранных рабочих эксплуатируют в лесном секторе Финляндии, пишет газета Helsingin Sanomat.

HS ознакомилась с последними отчетами трудовой инспекции в лесном секторе. Большая часть случаев эксплуатации выявлена в Восточной Финляндии, но, по данным газеты, эта проблема существует по всей стране, передает Yle

Согласно HS, в самых вопиющих случаях зарплата мизерная, надбавки не выплачиваются, техника безопасности нарушается и на работников оказывается давление, чтобы заставить их молчать о проблемах.

Один из рапортов касается лесной плантации в Лиекса, которая была создана по заказу крупной финской лесозаготовительной компании Tornator. Рабочие были из Украины и Узбекистана, их нанимала компания Forest Care OÜ, зарегистрированная в Эстонии.

По данным HS, иностранцы все чаще задействованы в таких работах, как расчистка лесосеки, посадка саженцев и уход за лесопитомником. Зачастую у работников отсутствует профессиональное образование.