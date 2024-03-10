HS: в лесном секторе Финляндии эксплуатируют иностранных рабочих. Замешана и эстонская компания

Ярослав Тавгень: не спешите короновать Трампа – разрыв не такой большой
Многие боятся второго прихода Трампа, полагая, что он установит в США диктатуру. Другие, наоборот, обращают внимание, что он стал единственным президентом США, при котором Путин не начал новую войну. Но единственное, что мы знаем точно, – это то, что Трамп непредсказуем. И не факт еще, кстати, что победит, пишет журналист ДВ Ярослав Тавгень.
Многие боятся второго прихода Трампа, полагая, что он установит в США диктатуру. Другие, наоборот, обращают внимание, что он стал единственным президентом США, при котором Путин не начал новую войну. Но единственное, что мы знаем точно, – это то, что Трамп непредсказуем. И не факт еще, кстати, что победит, пишет журналист ДВ Ярослав Тавгень.