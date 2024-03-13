    В Вильнюсе напали на соратника Алексея Навального Леонида Волкова

    Леонид Волков. Фото: Gerhard Mey

    Соратник Алексея Навального Леонид Волков получил перелом руки в результате нападения в Вильнюсе, которое произошло вечером 12 марта около его дома.

    Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что нападение произошло у дома Волкова. Ему разбили окно в машине, распылили в глаза слезоточивый газ, после чего нападавший стал бить Волкова молотком, пишет «Медуза».
    «Из меня хотели сделать отбивную — натурально молотком для отбивных человек прямо у дома во дворе напал на меня, раз 15 ударил по ноге. Нога при этом почему-то осталась цела. Ходить больно, но говорят, что перелома нет, сломал зато руку. Дело наживное. Главное — будем работать и не будем сдаваться», — рассказал Волков в видео, опубликованном в ночь на 13 марта в его телеграм-канале.
    Из рассказа Волкова следует, что нападавший был один. После нападения соратника Навального доставили в больницу, видео он записывал уже из дома.
    По его мнению, это был «типичный, характерный, бандитский привет от Путина из бандитского Петербурга». В конце видео Волков призвал участвовать в акции «Полдень против Путина». Директор ФБК Иван Жданов в разговоре с «Агентством» сказал, что целью нападения, скорее всего, было «нанести серьезные травмы и покалечить».
    Полицейские у дома Леонида Волкова.Фото: Mindaugas Kulbis
    Ярмыш рассказала «Медузе», что, когда Волков подъехал к дому, «неизвестные люди разбили ему молотком водительское окно в машине и распылили газ в глаза». «Он стал отбиваться дверью машины и ногами. Поэтому били, куда попали, — по ногам», — сказала Ярмыш.
    Журналист Сергей Пархоменко уточнил, что Волков живет в дачном поселке в Вильнюсе. «То есть это не случайный уличный хулиган или грабитель. Это человек, который специально туда поехал нападать на Волкова», — написал он.
    Расследованием нападения на Волкова занимается антитеррористическое подразделение полиции Литвы Aras. Заместитель генерального комиссара полиции Саулюс Тамулявичюс сообщил радиостанции LRT, что рассматриваются несколько версий произошедшего.
    Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал нападение на Волкова шокирующими. По его словам, виновные ответят за свое преступление.

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