Эксперт: недвижимость не дешевеет, это ошибочное впечатление

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

По словам руководителя 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, снижение средней цены квадратного метра квартир в Таллинне за последние несколько месяцев может создать ложное впечатление, что недвижимость подешевела.

На самом деле, цена абсолютного большинства квартир с течением времени только выросла, а на статистику повлияло то, что существенно сократилось количество сделок с квартирами в новостройках, где, как известно, высокие цены за квадратный метр: «Если взять за основу классический индикатор таллиннского рынка недвижимости, то есть, 2-комнатную квартиру в Ласнамяэ, построенную в советские времена, то цена квадратного метра выросла примерно на 6% по сравнению с началом 2022 года».
По мнению Вахтера, в ситуации, когда количество сделок с новостройками сокращается, следует ожидать, что и среднестатистическая цена квадратного метра снизится.
«Все зависит от структуры сделок. Если в январе этого года среднестатистический показатель упал более чем на 10% по сравнению с декабрем 2023 года, это не значит, что такое же падение произошло, к примеру, и в сегменте тех же сравнительно старых 2-комнатных квартир в Ласнамяэ», – пояснил он.
Вахтер отметил, что в условиях быстро растущего рынка действует тот же принцип, то есть не все квартиры автоматически дорожают, когда растет средняя цена квадратного метра: «Текущее снижение средней цены квадратного метра означает не то, что цены на все квартиры падают, а только то, что старые квартиры с более низкой стоимостью квадратного метра задают тон в сделках».

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