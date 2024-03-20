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dv.ee

20 марта 2024 в 7:43









Цены производителей промышленной продукции продолжили падение

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Индекс цен производителей промышленной продукции, который характеризуется изменением цен на производимую в Эстонии промышленную продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт, в феврале 2024 года снизился по сравнению с январем на 2,6% и по сравнению с февралем прошлого года – на 3,9%.

По словам руководителя группы статистики цен производителей Департамента статистики Эвели Шокман, по сравнению с январем прежде всего на индекс повлияло снижение цен в производстве электро- и теплоэнергии, а также продуктов питания и химикатов. Кроме того, на индекс повлияло повышение цен в производстве топливных масел и изделий из древесины.