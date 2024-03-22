Государство запустит новый акселератор для «зеленых» стартапов
Ключевой темой акселератора станут средства альтернативной мобильности, такие как самокаты, скутеры и велосипеды.Фото: Erik Prozes
Центр экологических инвестиций (KIK) подписал контракт на организацию акселератора в сегменте мобильности и логистики, который предложит услуги развития бизнеса стартапам в сегменте «зеленых» технологий, а также поможет им быстрее привлечь частные инвестиции.
Организаторами выступят Тартуский научный парк и Балтийское агентство инноваций.
«Приблизительно две трети выбросов на транспорте приходится на использование легковых автомобилей, а 50% из них – выбросы уезда Харьюмаа. Поэтому мы рады, что акселератор развития сфокусируется на создании новых решений в области общественного транспорта и альтернативной мобильности. Нам нужен новый образ мышления и практические решения, чтобы сделать общественный транспорт или передвижение пешком, на скутере или электровелосипеде более удобными и доступным», – цитирует руководителя департамента развития мобильности и инвестиций Министерства изменения климата Еву Киллар портал Logistikauudised
.
По словам члена правления Тартуского научного парка Пирко Конса, акселератор предложит комплексную поддержку развития тем стартапам, которые занимаются продуктами или услугами, способствующими зеленой революции в области мобильности и логистики. «Мы с нетерпением ждем заявок от стартапов, которые разрабатывают инновационные и экологически чистые решения в области мобильности и логистики и привносят “зеленые” инновации в эту сферу. Планируем открыть регистрацию на акселератор в мае», – сообщил Конса.
До 2026 года в Эстонии пройдут пять различных акселераторов развития для компаний, занимающихся зелеными технологиями.
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