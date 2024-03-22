    Государство запустит новый акселератор для «зеленых» стартапов

    Ключевой темой акселератора станут средства альтернативной мобильности, такие как самокаты, скутеры и велосипеды.Фото: Erik Prozes

    Центр экологических инвестиций (KIK) подписал контракт на организацию акселератора в сегменте мобильности и логистики, который предложит услуги развития бизнеса стартапам в сегменте «зеленых» технологий, а также поможет им быстрее привлечь частные инвестиции.

    Организаторами выступят Тартуский научный парк и Балтийское агентство инноваций.
    «Приблизительно две трети выбросов на транспорте приходится на использование легковых автомобилей, а 50% из них – выбросы уезда Харьюмаа. Поэтому мы рады, что акселератор развития сфокусируется на создании новых решений в области общественного транспорта и альтернативной мобильности. Нам нужен новый образ мышления и практические решения, чтобы сделать общественный транспорт или передвижение пешком, на скутере или электровелосипеде более удобными и доступным», – цитирует руководителя департамента развития мобильности и инвестиций Министерства изменения климата Еву Киллар портал Logistikauudised.
    По словам члена правления Тартуского научного парка Пирко Конса, акселератор предложит комплексную поддержку развития тем стартапам, которые занимаются продуктами или услугами, способствующими зеленой революции в области мобильности и логистики. «Мы с нетерпением ждем заявок от стартапов, которые разрабатывают инновационные и экологически чистые решения в области мобильности и логистики и привносят “зеленые” инновации в эту сферу. Планируем открыть регистрацию на акселератор в мае», – сообщил Конса.
    До 2026 года в Эстонии пройдут пять различных акселераторов развития для компаний, занимающихся зелеными технологиями.

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