Соцдемы выходят из таллиннской коалиции с центристами
Вполне вероятно, что завтра мэру Таллинна Михаилу Кылварту будет вынесен вотум недоверия.Фото: Liis Treimann
Руководитель фракции социал-демократов в Таллиннском горсобрании Евгений Осиновский сообщил, что соцдемы выходят из коалиции с Центристской партией в Таллинне, передает Rus.ERR.
"Мы не верим, что это сотрудничество будет работать в долгосрочной перспективе, в том числе исходя из того, что внутренние процессы распада Центристской партии принесли новости о том, что депутаты снова покидают фракцию Центристской партии, а наше большинство уже стало хрупким. И мы знаем, что есть те, кто ищет новый политический дом, их немало, с другой стороны, решение Таллиннского окружного суда
на прошлой неделе добавило к этому еще и такой дополнительный этический показатель, и сочетание этих двух факторов привело к такому решению", - сказал Осиновский.
По словам Осиновского, соцдемы рассматривают возможную коалицию, в которую войдут соцдемы, Партия реформ, Isamaa и Eesti 200.
На завтрашнем заседании горсобрания таллиннская оппозиция планирует вынести вотум недоверия мэру столицы Михаилу Кылварту.
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