    Инфляция в Эстонии замедляется, но остается высокой

    Инфляция в еврозоне приближается к целевому показателю ЕЦБ в 2%. Фото: Reuters/Scanpix

    В марте инфляция в еврозоне замедлилась: если в феврале она составляла 2,6%, то в марте ожидается аналогичный или даже меньший показатель, следует из анализа Trading Economics. В Эстонии инфляция также замедляется, но страна по-прежнему остается в лидерах ЕС.

    Экспресс-оценка четырех крупнейших экономик Евросоюза дает повод для оптимизма. Так, в Германии цены выросли в марте на 2,3 процента, во Франции – на 2,4 процента, в Италии – на 1,3 процента и в Испании – на 3,2 процента.
    Поскольку более малые страны оказывают меньшее влияние на общий показатель инфляции, ожидается, что инфляция в еврозоне может составит около 2,3 процента. Если это произойдет, это будет самый низкий уровень инфляции почти за три года и очень близкий к целевому показателю центрального банка в 2 процента.
    В Эстонии инфляция замедлилась до 4,1%
    Рост потребительских цен в Эстонии в марте замедлился до 4,1% в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года.
    Об этом свидетельствует экспресс-оценка Департамента статистики, опубликованная 3 апреля, передает rus.err.ee.
    Окончательные данные по инфляции за март будут опубликованы 5 апреля.
    По сравнению с февралем, потребительские цены выросли на 0,45%.
    В феврале годовая инфляция в Эстонии составила 4,2%. По этому показателю страна заняла третье место в ЕС.

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