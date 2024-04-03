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3 апреля 2024 в 6:48









Инфляция в Эстонии замедляется, но остается высокой

Инфляция в еврозоне приближается к целевому показателю ЕЦБ в 2%. Фото: Reuters/Scanpix

В марте инфляция в еврозоне замедлилась: если в феврале она составляла 2,6%, то в марте ожидается аналогичный или даже меньший показатель, следует из анализа Trading Economics. В Эстонии инфляция также замедляется, но страна по-прежнему остается в лидерах ЕС.

Экспресс-оценка четырех крупнейших экономик Евросоюза дает повод для оптимизма. Так, в Германии цены выросли в марте на 2,3 процента, во Франции – на 2,4 процента, в Италии – на 1,3 процента и в Испании – на 3,2 процента.

Поскольку более малые страны оказывают меньшее влияние на общий показатель инфляции, ожидается, что инфляция в еврозоне может составит около 2,3 процента. Если это произойдет, это будет самый низкий уровень инфляции почти за три года и очень близкий к целевому показателю центрального банка в 2 процента.

В Эстонии инфляция замедлилась до 4,1%

Рост потребительских цен в Эстонии в марте замедлился до 4,1% в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года.

Об этом свидетельствует экспресс-оценка Департамента статистики, опубликованная 3 апреля, передает rus.err.ee.

Окончательные данные по инфляции за март будут опубликованы 5 апреля.

По сравнению с февралем, потребительские цены выросли на 0,45%.

В феврале годовая инфляция в Эстонии составила 4,2%. По этому показателю страна заняла третье место в ЕС.